When Can You Not Withdraw PF: नौकरीपेशा लोगों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी पीएफ उनकी मेहनत की कमाई का एक ऐसा सुरक्षित खजाना होता है, जो भविष्य के दिनों या अचानक आने वाली आर्थिक तंगी में सबसे बड़ा सहारा बनता है। जरूरत पड़ने पर कर्मचारी अपने इस फंड से पैसे निकाल भी सकते हैं, जिसके लिए ईपीएफओ द्वारा कई तरह के प्रावधान तय किए गए हैं।





मगर बहुत से लोगों को यह गलतफहमी रहती है कि वे जब चाहें अपने पीएफ खाते का पूरा पैसा किसी भी वक्त निकाल सकते हैं। हकीकत यह है कि कुछ खास तकनीकी और कानूनी स्थितियां ऐसी होती हैं, जिनमें पीएफ का पैसा निकालना संभव नहीं होता है या फिर नियमों के कारण आवेदन खारिज हो जाता है। अगर आप भी अपने पीएफ खाते से जुड़े इन नियमों से अनजान हैं, तो आपको इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। आइए इस लेख में जानते हैं कि किन स्थितियों में पीएफ का पैसा नहीं निकाला जा सकता है।