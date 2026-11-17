DMRC Ticket Penalty Rules: देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में सफर करने के लिए दिल्ली मेट्रो को सबसे तेज, सुविधाजनक और लोकप्रिय साधन माना जाता है, जिसमें रोजाना लाखों लोग सफर करते हैं। मेट्रो में यात्रा करने के लिए यात्रियों को टोकन, स्मार्ट कार्ड या क्यूआर कोड आधारित टिकट का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसके जरिए स्टेशन के ऑटोमैटिक गेट खुलते हैं।
लेकिन कई बार जल्दबाजी या लापरवाही के कारण सफर के दौरान यात्रियों का टोकन या टिकट कहीं खो जाता है, जिससे गंतव्य स्टेशन पर उतरते समय भारी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपके साथ भी कभी ऐसी स्थिति बन जाए, तो नियमों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। आइए इस लेख में समझते हैं कि टिकट खोने पर कितना जुर्माना देना पड़ता है।
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बिना टिकट का नियम?
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बिना टिकट का नियम?
- दिल्ली मेट्रो रेल निगम के तय नियमों के अनुसार, सफर के दौरान आपका टिकट या टोकन सुरक्षित रखना अनिवार्य होता है।
- अगर यात्रा के बीच में आपका टिकट या टोकन खो जाता है, तो नियमों के तहत आपको बिना टिकट यात्रा करने वाला यात्री मान लिया जाता है।
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कितना देना पड़ता है जुर्माना?
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कितना देना पड़ता है जुर्माना?
- टिकट गुम होने की स्थिति में यात्री को नियम के अनुसार पचास रुपये का अतिरिक्त जुर्माना चार्ज के रूप में देना होता है।
- इसके साथ ही आपको मेट्रो नेटवर्क का अधिकतम किराया भी चुकाना पड़ता है।
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कुल कितना भुगतान करना होगा?
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कुल कितना भुगतान करना होगा?
- टिकट या टोकन खो जाने पर नियम के तहत यात्री को 50 रुपये की अतिरिक्त जुर्माना राशि और मेट्रो नेटवर्क का अधिकतम 84 रुपये का किराया देना होता है।
- इन दोनों राशियों को मिलाकर कुल 134 रुपये का भुगतान करने के बाद ही यात्री को स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति मिलती है।
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टिकट कैसे सुरक्षित रखें?
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टिकट कैसे सुरक्षित रखें?
- इस तरह की अनावश्यक पेनल्टी और भारी जुर्माने से बचने के लिए सफर के दौरान अपने टोकन, स्मार्ट कार्ड या मोबाइल के क्यूआर टिकट को हमेशा सुरक्षित रखना चाहिए।
- टिकट या टोकन को अपनी किसी सुरक्षित जेब या पर्स में संभाल कर रखना चाहिए ताकि यात्रा के दौरान उनके गुम होने का खतरा न रहे।