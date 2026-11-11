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जमीन या प्रॉपर्टी के असली कागजात खो जाएं तो क्या करें? उठाएं ये कानूनी कदम

Wed, 11 Nov 2026 06:53 PM IST
Shikhar Baranawal यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Shikhar Baranawal Updated Wed, 11 Nov 2026 06:53 PM IST
सार

FIR For Lost Property Deed: जमीन के कागजात खोने पर सबसे पहले नजदीकी पुलिस थाने में एफआईआर दर्ज कराएं।
इसके बाद स्थानीय अखबार में खोए हुए दस्तावेजों की सूचना का सार्वजनिक विज्ञापन छपवाएं।

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What to Do If Original Property Papers Are Lost? Take These Legal Steps Right Now
जमीन के कागजात खो जाने पर क्या करें? - फोटो : AI

What to do if Property Documents Lost: जिंदगीभर की गाढ़ी कमाई से जमीन या मकान खरीदना हर इंसान का सपना होता है और इसके असली कागजात यानी रजिस्ट्री के दस्तावेज हमारी सबसे बड़ी और सुरक्षित पूंजी माने जाते हैं। लेकिन कई बार घर बदलने, साफ-सफाई के दौरान या अन्य किसी दुर्घटना के कारण ये महत्वपूर्ण दस्तावेज खो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। कागजात गुम होने की बात सोचते ही संपत्ति के मालिक घबरा जाते हैं कि कहीं उनकी जमीन पर कोई अवैध कब्जा न कर ले या प्रॉपर्टी बिक न जाए।



अगर दुर्भाग्यवश आपके साथ भी ऐसा हो गया है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कानून में इसके कई सुरक्षित और पुख्ता उपाय मौजूद हैं, जिनकी मदद से आप कागजात की कॉपी आसानी से हासिल कर सकते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस स्थिति में आपको कौन-कौन से कानूनी कदम उठाने चाहिए।
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What to Do If Original Property Papers Are Lost? Take These Legal Steps Right Now
सबसे पहले क्या करना चाहिए? - फोटो : Adobe Stock

सबसे पहले क्या करना चाहिए?

  • प्रॉपर्टी के कागजात खो जाने पर सबसे पहले अपने नजदीकी पुलिस थाने में जाकर तुरंत एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए।
  • इस गुमशुदगी की रिपोर्ट में अपनी जमीन का पूरा विवरण, दस्तावेज गुम होने की तारीख और संभावित जगह का स्पष्ट रूप से जिक्र करें, ताकि भविष्य में कोई गलत इस्तेमाल न कर सके।
What to Do If Original Property Papers Are Lost? Take These Legal Steps Right Now
अखबार में विज्ञापन क्यों जरूरी? - फोटो : Adobe Stock

अखबार में विज्ञापन क्यों जरूरी?

  • पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद आपको स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्रों के मुख्य संस्करण में एक सार्वजनिक विज्ञापन छपवाना चाहिए।
  • इस विज्ञापन में अपनी खोई हुई रजिस्ट्री के सभी जरूरी विवरण लिखकर आम जनता को सूचित करें कि अगर किसी को ये दस्तावेज मिलें, तो वह उन्हें तुरंत वापस लौटाए।
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What to Do If Original Property Papers Are Lost? Take These Legal Steps Right Now
सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मदद? - फोटो : Adobe Stock

सब रजिस्ट्रार ऑफिस से मदद?

  • अखबार में विज्ञापन छपने के कम से कम एक महीने का इंतजार करने के बाद अपने क्षेत्र के सब रजिस्ट्रार या उप-पंजीयक कार्यालय में संपर्क करें।
  • वहां एक तयशुदा आवेदन पत्र भरकर और मामूली फीस जमा करके आप अपनी उस पुरानी रजिस्ट्री की प्रमाणित या सत्यापित नकल यानी सर्टिफाइड कॉपी आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
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कोर्ट में हलफनामा कैसे दें? - फोटो : Adobe Stock

कोर्ट में हलफनामा कैसे दें?

  • डुप्लीकेट दस्तावेज बनवाने की इस पूरी कानूनी प्रक्रिया के दौरान आपको एक नोटरी वकील के माध्यम से कोर्ट में रजिस्टर्ड एफिडेविट यानी शपथ पत्र भी बनवाना पड़ता है।
  • इस शपथ पत्र में कानूनी रूप से यह लिखित घोषणा करनी होती है कि आपके असली कागजात सचमुच खो गए हैं और आप उनके गलत इस्तेमाल के जिम्मेदार नहीं हैं।
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