जमीन या प्रॉपर्टी के असली कागजात खो जाएं तो क्या करें? उठाएं ये कानूनी कदम

What to do if Property Documents Lost: जिंदगीभर की गाढ़ी कमाई से जमीन या मकान खरीदना हर इंसान का सपना होता है और इसके असली कागजात यानी रजिस्ट्री के दस्तावेज हमारी सबसे बड़ी और सुरक्षित पूंजी माने जाते हैं। लेकिन कई बार घर बदलने, साफ-सफाई के दौरान या अन्य किसी दुर्घटना के कारण ये महत्वपूर्ण दस्तावेज खो जाते हैं या नष्ट हो जाते हैं। कागजात गुम होने की बात सोचते ही संपत्ति के मालिक घबरा जाते हैं कि कहीं उनकी जमीन पर कोई अवैध कब्जा न कर ले या प्रॉपर्टी बिक न जाए।





अगर दुर्भाग्यवश आपके साथ भी ऐसा हो गया है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। कानून में इसके कई सुरक्षित और पुख्ता उपाय मौजूद हैं, जिनकी मदद से आप कागजात की कॉपी आसानी से हासिल कर सकते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस स्थिति में आपको कौन-कौन से कानूनी कदम उठाने चाहिए।