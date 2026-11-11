Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Ayushman Card Eligibility: who is eligible for ayushman card Kiska ban sakta hai

ध्यान दें: क्या हर किसी का बन सकता है आयुष्मान कार्ड? यहां जानें पात्रता के बारे में

Wed, 11 Nov 2026 04:15 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 11 Nov 2026 04:15 PM IST
सार

  • Ayushman Card Eligibility: जो लोग पात्र होते हैं सिर्फ उनका ही आयुष्मान कार्ड बन सकता है
  • आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है
  • आयुष्मान कार्ड से करवाए गए आपके इलाज का खर्च सरकार उठाती है

विज्ञापन
Ayushman Card Eligibility: who is eligible for ayushman card Kiska ban sakta hai
आयुष्मान कार्ड किसका बन सकता है? - फोटो : Amar Ujala

Ayushman Card: आज की इस दौड़ती-भागती जिंदगी में कब कौन किस बीमारी से घिर जाए, कुछ नहीं पता। वहीं, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें तो अस्पताल का बिल भरने में काफी दिक्कतें होती हैं।



इसलिए भारत सरकार पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाती है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड से आप सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। लेकिन क्या आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है? आप ये चेक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और कौन नहीं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
Trending Videos
Ayushman Card Eligibility: who is eligible for ayushman card Kiska ban sakta hai
आयुष्मान कार्ड किसका बन सकता है? - फोटो : Amar Ujala

आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन लोग पात्र हैं?

  • जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं
  • जो लोग गरीब वर्ग से आते हैं
  • जो लोग पीएफ के सदस्य हैं
  • जो लोग ईएसआईसी का लाभ नहीं लेते
  • जिन लोगों की उम्र 70 वर्ष से अधिक है आदि
Ayushman Card Eligibility: who is eligible for ayushman card Kiska ban sakta hai
आयुष्मान कार्ड किसका बन सकता है? - फोटो : Adobe Stock

किन लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता है?

  • वे लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं
  • जो लोग पीएफ के सदस्य हैं या ईएसआईसी का लाभ लेते हैं
  • जो लोग करदाता हैं आदि
विज्ञापन
विज्ञापन
Ayushman Card Eligibility: who is eligible for ayushman card Kiska ban sakta hai
आयुष्मान कार्ड किसका बन सकता है? - फोटो : Adobe stock photos

आयुष्मान कार्ड का फायदा क्या है?

  • आयुष्मान कार्ड का फायदा है मुफ्त इलाज
  • दरअसल, आयुष्मान कार्ड की सालाना लिमिट 5 लाख रुपये होती है
  • ऐसे में आप एक साल के भीतर 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान कार्ड से करवा सकते हैं
विज्ञापन
Ayushman Card Eligibility: who is eligible for ayushman card Kiska ban sakta hai
आयुष्मान कार्ड किसका बन सकता है? - फोटो : AI Generated

आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं?

  • जो लोग पात्र होते हैं उनके पहले से आयुष्मान कार्ड बन होते हैं
  • इसलिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ये चेक कर सकते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड बना है या नहीं
  • आप नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ऑफलाइन तरीके से ये चेक कर सकते हैं
  • आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmjay.gov.in पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड बना है या नहीं
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed