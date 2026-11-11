ध्यान दें: क्या हर किसी का बन सकता है आयुष्मान कार्ड? यहां जानें पात्रता के बारे में

Ayushman Card: आज की इस दौड़ती-भागती जिंदगी में कब कौन किस बीमारी से घिर जाए, कुछ नहीं पता। वहीं, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें तो अस्पताल का बिल भरने में काफी दिक्कतें होती हैं।





इसलिए भारत सरकार पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाती है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड से आप सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। लेकिन क्या आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है? आप ये चेक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और कौन नहीं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...