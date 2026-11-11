ध्यान दें: क्या हर किसी का बन सकता है आयुष्मान कार्ड? यहां जानें पात्रता के बारे में

Ayushman Card: आज की इस दौड़ती-भागती जिंदगी में कब कौन किस बीमारी से घिर जाए, कुछ नहीं पता। वहीं, जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उन्हें तो अस्पताल का बिल भरने में काफी दिक्कतें होती हैं।
इसलिए भारत सरकार पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाती है, क्योंकि आयुष्मान कार्ड से आप सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। लेकिन क्या आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है? आप ये चेक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन लोग आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं और कौन नहीं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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आयुष्मान कार्ड किसका बन सकता है?
- फोटो : Amar Ujala
आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन लोग पात्र हैं?
- जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं
- जो लोग गरीब वर्ग से आते हैं
- जो लोग पीएफ के सदस्य हैं
- जो लोग ईएसआईसी का लाभ नहीं लेते
- जिन लोगों की उम्र 70 वर्ष से अधिक है आदि
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आयुष्मान कार्ड किसका बन सकता है?
- फोटो : Adobe Stock
किन लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन सकता है?
- वे लोग जो आर्थिक रूप से मजबूत हैं
- जो लोग पीएफ के सदस्य हैं या ईएसआईसी का लाभ लेते हैं
- जो लोग करदाता हैं आदि
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आयुष्मान कार्ड किसका बन सकता है?
- फोटो : Adobe stock photos
आयुष्मान कार्ड का फायदा क्या है?
- आयुष्मान कार्ड का फायदा है मुफ्त इलाज
- दरअसल, आयुष्मान कार्ड की सालाना लिमिट 5 लाख रुपये होती है
- ऐसे में आप एक साल के भीतर 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज आयुष्मान कार्ड से करवा सकते हैं
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आयुष्मान कार्ड किसका बन सकता है?
- फोटो : AI Generated
आयुष्मान कार्ड कैसे बनवाएं?
- जो लोग पात्र होते हैं उनके पहले से आयुष्मान कार्ड बन होते हैं
- इसलिए आप ऑनलाइन या ऑफलाइन ये चेक कर सकते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड बना है या नहीं
- आप नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर ऑफलाइन तरीके से ये चेक कर सकते हैं
- आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmjay.gov.in पर जाकर भी चेक कर सकते हैं कि आपका आयुष्मान कार्ड बना है या नहीं