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घर में पानी की टंकी भरने में कितने लीटर पानी खर्च होता है? जानें अपनी टंकी की क्षमता और पानी का पूरा हिसाब

Wed, 11 Nov 2026 05:16 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Wed, 11 Nov 2026 05:16 PM IST
सार

  • घर की पानी की टंकी में कितना पानी आएगा, यह उसकी कुल क्षमता पर निर्भर करता है
  • 500 से लेकर 2000 लीटर तक की टंकी में पानी भरने का हिसाब जानकर आप पानी की खपत को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं

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How Many Litres of Water Does It Take to Fill a Household Water Tank
टंकी भरने में कितना पानी लगता है? - फोटो : Amar Ujala AI

घर में पानी की टंकी का इस्तेमाल लगभग हर परिवार करता है। सुबह नहाने से लेकर खाना बनाने, कपड़े धोने और घर की सफाई तक कई कामों में इसी पानी का इस्तेमाल होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर की पानी की टंकी भरने में आखिर कितने लीटर पानी खर्च होता है?



दरअसल, इसका जवाब हर घर के लिए अलग हो सकता है। क्योंकि किसी घर में 500 लीटर की टंकी लगी होती है, तो किसी के यहां 1000, 1500 या 2000 लीटर तक पानी स्टोर करने की क्षमता वाली टंकी होती है। ऐसे में टंकी की क्षमता के आधार पर ही पता चलता है कि उसे पूरी तरह भरने में कितना पानी लगेगा। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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How Many Litres of Water Does It Take to Fill a Household Water Tank
टंकी भरने में कितना पानी लगता है? - फोटो : Adobe Stock

टंकी की क्षमता के हिसाब से कितना पानी लगता है?

अगर आपके घर में सामान्य पानी की टंकी लगी है, तो उसकी क्षमता के अनुसार पानी की जरूरत कुछ इस तरह हो सकती है:-

  • 500 लीटर की टंकी पूरी भरने पर इसमें 500 लीटर पानी आएगा
  • 750 लीटर की टंकी को पूरा भरने के लिए 750 लीटर पानी की जरूरत होगी
  • 1000 लीटर की टंकी को पूरा भरने के लिए इसमें कुल 1000 लीटर पानी स्टोर किया जा सकता है
  • 1500 लीटर की टंकी को पूरी भरने पर इसमें 1500 लीटर पानी आएगा
  • 2000 लीटर की टंकी को पूरी तरह भरने में 2000 लीटर पानी लगेगा
How Many Litres of Water Does It Take to Fill a Household Water Tank
टंकी भरने में कितना पानी लगता है? - फोटो : Adobe Stock
  • ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आंकड़े टंकी की पूरी क्षमता के आधार पर हैं। अगर टंकी में पहले से पानी मौजूद है, तो उसे भरने के लिए उतना ही कम पानी लगेगा, जितनी जगह खाली है
  • यही नहीं, कई बार टंकी भरने के बाद लोगों का पानी गिरता रहता है
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टंकी भरने में कितना पानी लगता है? - फोटो : Adobe Stock

कैसे पता करें आपकी टंकी कितने लीटर की है?

  • इसके लिए सबसे आसान तरीका है कि आप टंकी पर लिखी उसकी क्षमता चेक करें
  • आमतौर पर पानी की टंकियों पर 500 L, 1000 L या 2000 L जैसी जानकारी लिखी होती है
  • अगर टंकी पर नहीं लिखा है कि वो कितने लीटर की है, तो उसके आकार से भी इसका अनुमान लगाया जा सकता है
  • इसके लिए टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गोल टंकी होने पर उसका व्यास और ऊंचाई मापनी होगी
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टंकी भरने में कितना पानी लगता है? - फोटो : Adobe Stock

रोजाना कितना पानी खर्च होता है?

  • टंकी की क्षमता और रोजाना पानी की खपत दोनों अलग-अलग चीजें हैं
  • उदाहरण के लिए अगर आपके घर में 1000 लीटर की टंकी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि रोजाना पूरा 1000 लीटर पानी खर्च होता है
  • पानी की खपत परिवार के सदस्यों की संख्या और उनकी जरूरतों पर निर्भर करती है
  • घर में नहाने, कपड़े धोने, खाना बनाने, बर्तन साफ करने और टॉयलेट में पानी का इस्तेमाल होता है
  • इसलिए पानी बचाने के लिए टंकी को जरूरत के हिसाब से भरना और पानी की बर्बादी रोकना जरूरी है
  • इससे पानी की खपत पर नजर रखने में भी मदद मिलती है
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