2014 के बाद पहली बार बढ़ सकती है EPS-95 पेंशन, जानें किन कर्मचारियों को होगा फायदा

EPS 95 Minimum Pension Hike: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की आगामी 19 नवंबर 2026 को होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण बैठक में EPS-95 योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर सीधे 3,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर विचार और चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।
आपको बता दें कि सितंबर 2014 के बाद से यह न्यूनतम पेंशन लगातार 1,000 रुपये पर ही स्थिर बनी हुई है, जिससे बुजुर्ग पेंशनभोगियों को काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर यह नया प्रस्ताव मंजूर होता है, तो लाखों कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस बदलाव से किसे फायदा होगा और किसे नहीं।
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किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
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किन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ?
- इस योजना का सीधा लाभ देश के उन लाखों पेंशनभोगियों को मिलेगा जो वर्तमान में सिर्फ न्यूनतम 1,000 रुपये मासिक पेंशन पा रहे हैं।
- इसका फायदा उठाने के लिए कर्मचारी के पास कम से कम 10 साल की पेंशन योग्य सेवा होनी चाहिए और उसकी उम्र 58 वर्ष पूरी होनी चाहिए।
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वेतन सीमा का क्या असर?
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वेतन सीमा का क्या असर?
- सरकार द्वारा हाल ही में पीएफ और ईपीएस की वेतन सीमा को 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने की चर्चा है।
- इस सकारात्मक बदलाव से भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की पेंशन की गणना पर भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा और उन्हें रिटायरमेंट के बाद अधिक वित्तीय सुरक्षा मिलेगी।
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किन्हें नहीं मिलेगा इसका फायदा?
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किन्हें नहीं मिलेगा इसका फायदा?
- अगर किसी कर्मचारी ने नौकरी के दौरान कुल मिलाकर 10 वर्ष की न्यूनतम पेंशन योग्य सेवा पूरी नहीं की है, तो वह इस मासिक पेंशन का हकदार नहीं होगा।
- जिन कर्मचारियों ने नौकरी छोड़ने के बाद फॉर्म 10C भरकर अपने पेंशन खाते का पूरा पैसा पहले ही निकाल लिया है और खाता बंद कर दिया है, वे इस बढ़ोतरी का दावा नहीं कर सकेंगे।
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नए सदस्यों के लिए क्या नियम?
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नए सदस्यों के लिए क्या नियम?
- 1 सितंबर 2014 या उसके बाद पहली बार ईपीएफओ से जुड़ने वाले वे कर्मचारी, जिनका शुरुआती बेसिक सैलरी 25,000 रुपये प्रति माह से अधिक था, वे इस ईपीएस-95 योजना के सदस्य नहीं बन सकते हैं।
- ऐसे कर्मचारियों का पूरा योगदान सिर्फ उनके सामान्य ईपीएफ खाते में ही जमा किया जाता है।