2014 के बाद पहली बार बढ़ सकती है EPS-95 पेंशन, जानें किन कर्मचारियों को होगा फायदा

EPS 95 Minimum Pension Hike: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO की आगामी 19 नवंबर 2026 को होने वाली केंद्रीय न्यासी बोर्ड की बैठक में देश के करोड़ों कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इस महत्वपूर्ण बैठक में EPS-95 योजना के तहत मिलने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 से बढ़ाकर सीधे 3,000 रुपये करने के प्रस्ताव पर विचार और चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है।





आपको बता दें कि सितंबर 2014 के बाद से यह न्यूनतम पेंशन लगातार 1,000 रुपये पर ही स्थिर बनी हुई है, जिससे बुजुर्ग पेंशनभोगियों को काफी आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर यह नया प्रस्ताव मंजूर होता है, तो लाखों कर्मचारियों और रिटायर्ड लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस बदलाव से किसे फायदा होगा और किसे नहीं।