किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद आधार कार्ड का क्या होता है? जानिए परिवार को तुरंत क्या कदम उठाने चाहिए

What Happens To Aadhaar After Death: परिवार में किसी अपने के चले जाने का गम और मानसिक पीड़ा शब्दों से परे होती है। इस कठिन समय में अपनों को संभालना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, लेकिन इसके साथ ही कुछ जरूरी कानूनी और प्रशासनिक जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं। अक्सर लोगों के मन में यह सवाल आता है कि क्या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसका आधार कार्ड अपने आप बंद हो जाता है?
आपको जानकर हैरानी होगी कि मृत्यु के बाद आधार कार्ड अपने आप निष्क्रिय नहीं होता है। पहचान की चोरी और वित्तीय धोखाधड़ी के बड़े जोखिम से बचने के लिए परिवार के सदस्यों को खुद आगे आकर इसकी सूचना देनी पड़ती है। इस जरूरी प्रक्रिया के बारे हर किसी को मालूम होना चाहिए ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी कागजी या कानूनी परेशानी से बचा जा सके। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस स्थिति में परिजनों को क्या कदम उठाने चाहिए।
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मृत्यु के बाद सबसे पहले कौन सा दस्तावेज बनवाना जरूरी?
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मृत्यु के बाद सबसे पहले कौन सा दस्तावेज बनवाना जरूरी?
- सबसे पहले स्थानीय निकाय, अस्पताल या नगर निगम से मृतक का आधिकारिक मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता है।
- ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बिना आधार को बंद करने या अपडेट करने की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई जा सकती है।
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आधार पोर्टल पर मृत्यु की सूचना कैसे दर्ज करें?
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आधार पोर्टल पर मृत्यु की सूचना कैसे दर्ज करें?
- इसके लिए आपको आधिकारिक आधार पोर्टल पर जाना होगा।
- वहां परिवार का कोई भी सदस्य अपने खुद के आधार और ओटीपी से लॉगिन करके 'परिवार के सदस्य की मृत्यु की सूचना दें' वाले विकल्प का चयन कर सकता है।
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फॉर्म भरते समय कौन सी मुख्य जानकारियां दर्ज करनी होती हैं?
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फॉर्म भरते समय कौन सी मुख्य जानकारियां दर्ज करनी होती हैं?
- फॉर्म भरते समय मृतक का आधार नंबर, मृत्यु पंजीकरण संख्या यानी डेथ रजिस्ट्रेशन नंबर और अन्य जरूरी विवरण सही-सही भरने होते हैं।
- इसके साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र की स्कैन की हुई कॉपी भी पोर्टल पर अपलोड करनी पड़ती है।
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फॉर्म जमा करने के बाद मिलता है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर
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फॉर्म जमा करने के बाद मिलता है सर्विस रिक्वेस्ट नंबर
- फॉर्म सफलतापूर्वक सबमिट होने के बाद आपको एक एसआरएन यानी सर्विस रिक्वेस्ट नंबर मिलता है।
- इसे सुरक्षित संभाल कर रखना चाहिए, ताकि आप बाद में अपने द्वारा दिए गए अनुरोध की स्थिति यानी स्टेटस की ऑनलाइन जांच कर सकें।