अटल पेंशन योजना: कौन है पात्र और कितने रुपये मिलते हैं हर महीने? यहां जानें सबकुछ आसान शब्दों में

Atal Pension Yojana Eligibility And Benefits In Hindi: बुढ़ापे में नियमित आमदनी बनी रहे, इसके लिए नौकरी या कारोबार के साथ समय रहते पेंशन की योजना बनाना भी जरूरी हो जाता है। जैसे- आप अटल पेंशन योजना से जुड़कर ऐसा कर सकते हैं।
दरअसल, भारत सरकार अटल पेंशन योजना चलाती है जिसमें पहले आपको निवेश करना होता है और फिर 60 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने पेंशन देना का लाभ है। तो चलिए जानते हैं अटल पेंशन योजना से कौन जुड़ सकता है और किसे कितनी पेंशन महीने मिल सकती है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है?
- फोटो : Adobe Stock
कौन जुड़ सकता है अटल पेंशन योजना से?
- जो लोग भारत के नागरिक हैं
- जिन लोगों की उम्र 18 से 40 साल के बीच है
- जिन लोगों के पास बैंक खाता है
- जिन लोगों का आधार बैंक खाते से लिंक है
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अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है?
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हर महीने कितने रुपये की पेंशन मिलती है?
- अटल पेंशन योजना में पेंशन की पांच कैटेगरी होती हैं
- इनमें 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये, 4000 रुपये और 5,000 रुपये का पेंशन प्लान शामिल है
- आप इसमें से जो भी पेंशन प्लान चुनते हैं, आपको 60 साल की उम्र के बाद वो पेंशन हर महीने मिलती है
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अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है?
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पेंशन के लिए कितना करना होगा निवेश?
- पहले तो ये जान लें कि आपको पेंशन का लाभ लेने के लिए हर महीने छोटा-छोटा निवेश करना होता है
- आपको योजना में कम से कम 20 साल निवेश करना होता है
- इसके बाद ही आपको पेंशन का लाभ हर महीने मिलता है
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अटल पेंशन योजना के लिए पात्रता क्या है?
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- आपने जो पेंशन प्लान चुना है उसके और आपकी उम्र के हिसाब से आपके हर महीने का प्रीमयिम तय होता है
- इसे ऐसे समझिए कि अगर 18 साल की उम्र में योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति को 5000 रुपये मासिक पेंशन चाहिए, तो उसे हर महीने 210 रुपये जमा करने होते है
- वहीं, 30 साल की उम्र में योजना से जुड़ने वाला व्यक्ति अगर 5000 रुपये वाला पेंशन प्लान चुनता है, तो उसे हर महीने 577 रुपये देने होते हैं