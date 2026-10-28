अटल पेंशन योजना: कौन है पात्र और कितने रुपये मिलते हैं हर महीने? यहां जानें सबकुछ आसान शब्दों में

Atal Pension Yojana Eligibility And Benefits In Hindi: बुढ़ापे में नियमित आमदनी बनी रहे, इसके लिए नौकरी या कारोबार के साथ समय रहते पेंशन की योजना बनाना भी जरूरी हो जाता है। जैसे- आप अटल पेंशन योजना से जुड़कर ऐसा कर सकते हैं।





दरअसल, भारत सरकार अटल पेंशन योजना चलाती है जिसमें पहले आपको निवेश करना होता है और फिर 60 साल की उम्र के बाद आपको हर महीने पेंशन देना का लाभ है। तो चलिए जानते हैं अटल पेंशन योजना से कौन जुड़ सकता है और किसे कितनी पेंशन महीने मिल सकती है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...