काम की बात: बैंक खाते में नॉमिनी नहीं है तो क्या होगा? पहले ही जान लें नियम, वरना हो सकती है दिक्कत

Nominee Rules For Bank Account: बैंक खाते में पैसे जमा करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी भविष्य की सुरक्षा का ध्यान रखना भी है। अक्सर लोग बचत खाता खुलवाते समय अपनी नौकरी, कमाई और लेन-देन से जुड़ी जानकारी तो दे देते हैं, लेकिन नॉमिनी दर्ज कराने पर ध्यान नहीं देते।





यही हनीं, कई बार तो पुराना बैंक खाता होने के कारण भी लोगों को पता नहीं होता कि उसमें नॉमिनी दर्ज है भी या नहीं। ऐसे में एक सवाल उठता है कि अगर खाताधारक का निधन हो जाए और बैंक खाते में कोई नॉमिनी न हो, तो जमा पैसों का क्या होगा? आखिर परिवार को पैसे प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा? चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...