ध्यान दें: क्या अपनी कार में बैठकर शराब पी सकते हैं? जानें कब हो सकती है कानूनी कार्रवाई

Car Drinking Rules In Hindi: आजकल कार केवल एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने का साधन नहीं रह गई है। कई लोग इसमें सफर करते हैं, तो कुछ लोग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके भी समय बिताते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर शराब पीने लगे, तो उसके मन में सवाल उठ सकता है कि क्या ऐसा करना कानूनन सही है या नहीं?





दरअसल, इस सवाल का जवाब केवल कार का मालिक होने या गाड़ी खड़ी होने से तय नहीं होता। यह भी देखना जरूरी है कि कार कहां खड़ी है और वहां शराब पीने को लेकर स्थानीय कानून क्या कहते हैं। इसलिए अपनी गाड़ी में बैठकर शराब पीने से पहले नियमों को समझना जरूरी है। चलिए जानते हैं इस पर नियम क्या कहता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...