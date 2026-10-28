ध्यान दें: क्या अपनी कार में बैठकर शराब पी सकते हैं? जानें कब हो सकती है कानूनी कार्रवाई

Car Drinking Rules In Hindi: आजकल कार केवल एक जगह से दूसरी जगह आने-जाने का साधन नहीं रह गई है। कई लोग इसमें सफर करते हैं, तो कुछ लोग पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके भी समय बिताते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी कार में बैठकर शराब पीने लगे, तो उसके मन में सवाल उठ सकता है कि क्या ऐसा करना कानूनन सही है या नहीं?
दरअसल, इस सवाल का जवाब केवल कार का मालिक होने या गाड़ी खड़ी होने से तय नहीं होता। यह भी देखना जरूरी है कि कार कहां खड़ी है और वहां शराब पीने को लेकर स्थानीय कानून क्या कहते हैं। इसलिए अपनी गाड़ी में बैठकर शराब पीने से पहले नियमों को समझना जरूरी है। चलिए जानते हैं इस पर नियम क्या कहता है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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क्या आप भी अपनी कार में शराब पीते हैं?
- फोटो : Adobe Stock
सार्वजनिक जगह पर कार में शराब पीने पर क्या हो सकती है कार्रवाई?
- अगर आप बाजार, सड़क किनारे, पार्क या सार्वजनिक पार्किंग जैसी जगहों पर अपनी कार खड़ी करके शराब पीते हैं, तो परेशानी में पड़ सकते हैं
- ऐसी जगहों पर शराब पीने की सख्त मनाही होती है और पकड़े जाने पर आप पर कार्रवाई हो सकती है
- इसलिए कार में बैठकर सार्वजनिक जगहों पर शराब का सेवन न करें
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क्या आप भी अपनी कार में शराब पीते हैं?
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सार्वजनिक जगह पर शराब पीने पर कितना जुर्माना?
- सार्वजनिक स्थान पर शराब पीने के लिए जुर्माने की एक समान राशि पूरे देश में लागू नहीं है
- अलग-अलग राज्यों में जुर्माने के लिए अलग-अलग प्रावधान हो सकते हैं
- कुछ मामलों में 3000 रुपये से 5000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है
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- वहीं, शराब पीने के बाद लड़ाई-झगड़ा करने पर 10000 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है
- ऐसा करने पर कई मामलों में जेल भी हो सकती है
- हालांकि, हर मामले में अलग-अलग कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है
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कार में शराब पीने से पहले किन बातों का ध्यान रखें?
- सबसे पहले यह समझें कि अपनी कार में होने का मतलब यह नहीं है कि आप कहीं भी शराब पी सकते हैं
- सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना सख्त मना है, फिर चाहे आप कार में हैं या नहीं
- शराब पीने के बाद गाड़ी भूलकर भी न चलाएं, क्योंकि इससे आपका एक्सीडेंट हो सकता है और साथ ही शराब पीकर गाड़ी चलाने पर जुर्माने का प्रावधान भी है