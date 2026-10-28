नया मोबाइल खरीदने वाले ध्यान दें: एक गलती और ऐसे खाली हो सकता है बैंक खाता, जानें कैसे बचें इस फ्रॉड से

Mobile Cashback Fraud: आज के समय में स्मार्टफोन हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। ऑनलाइन पेमेंट से लेकर बैंकिंग और खरीदारी तक, कई जरूरी काम मोबाइल के जरिए ही किए जाते हैं।





इसी वजह से लोग समय-समय पर नए फीचर्स और बेहतर तकनीक वाला स्मार्टफोन खरीदना पसंद करते हैं, लेकिन नया मोबाइल खरीदने की खुशी में की गई एक छोटी सी लापरवाही आपको परेशानी में डाल सकती है। यही नहीं, इससे आपका बैंक खाता तक खाली हो सकता है। तो चलिए जानते हैं आखिर साइबर ठग नया मोबाइल खरीदने के बाद आपको कैसे ठग सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...