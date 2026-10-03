स्टेशन पर ट्रेन छूट जाए तो टिकट का क्या होता है? कनेक्टिंग से लेकर नॉर्मल ट्रेन तक के नियम यहां जानें

Indian Railways Ticket Rules: रेलवे से सफर करते समय कई बार यात्री समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाता और ट्रेन छूट जाती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल होता है कि अब टिकट का क्या होगा और क्या उसी टिकट से अगली ट्रेन पकड़ी जा सकती है?





सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि एक ट्रेन का आरक्षित टिकट उसी ट्रेन और उसमें मिली सीट या बर्थ के लिए होता है। अगर यात्री अपनी गलती से ट्रेन नहीं पकड़ पाता है, तो वह उसी टिकट के आधार पर अपनी मर्जी से अगली ट्रेन में सफर नहीं कर सकता। चलिए जानते हैं इस पर नियम क्या कहते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...