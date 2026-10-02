बिना किसी मैकेनिक के घर पर ही चिमनी का फिल्टर कैसे साफ करें? जानें आसान तरीका

Kitchen Chimney Filter Cleaning DIY: भारतीय रसोई में तड़के और मसालेदार खाने की वजह से किचन चिमनी का इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। हालांकि, लगातार खाना पकाने से चिमनी के फिल्टर पर तेल और ग्रीस की मोटी परत जम जाती है। जब फिल्टर पर चिपचिपाहट बढ़ जाती है, तो चिमनी की हवा खींचने की क्षमता कमजोर होने लगती है और रसोई में धुआं फैलने लगता है।
अक्सर लोग इसे साफ कराने के लिए महंगे मैकेनिक को बुलाते हैं, जिससे बेवजह का खर्च होता है। मगर आप घर में मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद से बिना किसी मैकेनिक के चिमनी के फिल्टर को मिनटों में चमका सकते हैं। आइए इस लेख में जानते हैं चिमनी फिल्टर साफ करने का सबसे आसान घरेलू तरीका।
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चिमनी की सफाई कैसे करें?
- फोटो : AI Generated
चिमनी से फिल्टर को सावधानीपूर्वक बाहर निकालें
- सफाई शुरू करने से पहले चिमनी का मुख्य पावर स्विच बंद कर दें।
- इसके बाद फिल्टर में लगे लॉक को हल्के हाथ से दबाकर या पेचकस की मदद से धीरे से बाहर निकालें।
- ध्यान रखें कि फिल्टर निकालते समय नीचे कोई बर्तन या शीट रख लें ताकि जमी ग्रीस फर्श पर न गिरे।
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चिमनी की सफाई कैसे करें?
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गरम पानी और बेकिंग सोडा का सबसे असरदार नुस्खा
- एक टब या बड़ी बाल्टी में खौलता हुआ गरम पानी भरें।
- इसमें 3 से 4 चम्मच बेकिंग सोडा, 2 चम्मच डिशवॉश लिक्विड और थोड़ा सिरका (विनेगर) मिलाएं।
- अब इस घोल में चिमनी के फिल्टर को 30 से 45 मिनट के लिए डुबोकर छोड़ दें।
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चिमनी की सफाई कैसे करें?
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जिद्दी ग्रीस के लिए कास्टिक सोडे का इस्तेमाल करें
- अगर फिल्टर पर साल भर पुराना काला और चिपचिपा तेल जमा है, तो गरम पानी में 2 चम्मच कास्टिक सोडा मिलाएं।
- कास्टिक सोडे के संपर्क में आते ही सख्त ग्रीस पिघलने लगेगी।
- ध्यान रखें कि कास्टिक सोडे का इस्तेमाल करते समय हाथों में दस्ताने जरूर पहनें।
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चिमनी की सफाई कैसे करें?
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ब्रश से घिसकर धोएं
- तय समय बाद फिल्टर को पानी से निकालें और टूथब्रश या नायलॉन स्क्रबर से हल्के हाथों से रगड़ें।
- पूरी ग्रीस छूटने के बाद इसे साफ पानी से धो लें।
- फिल्टर को सूती कपड़े से पूरी तरह सुखाने के बाद ही चिमनी में वापस सेट करें।