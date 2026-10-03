सावधान: सीएनजी कार में गैस भरवाते समय मीटर कैसे पढ़ें? किलो और रुपये का हिसाब ऐसे समझें

जहां एक तरफ कई लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां चलाते हैं, तो वहीं अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। पर इन सबके बीच एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो सीएनजी गाड़ियों को इस्तेमाल लंबे समय से करता हुआ आ रहा है।
ऐसे में अगर आप भी अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि सीएनजी कार में गैस भरवाते समय कई लोग सिर्फ मशीन पर दिख रही कुल रकम देखते हैं, लेकिन मीटर पर दिखाई देने वाली दूसरी रीडिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। तो चलिए जानते हैं आप कैसे इस कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...
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CNG गैस भरवाते समय मीटर में क्या-क्या देखें?
- फोटो : AI Generated
क्या-क्या दिखता है मशीन में?
- सीएनजी स्टेशन पर मशीन आमतौर पर दो महत्वपूर्ण जानकारी दिखाती है
- एक में भरी गई गैस की मात्रा किलो में होती है
- दूसरी रीडिंग उस गैस की कुल कीमत रुपये में बताती है
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CNG गैस भरवाते समय मीटर में क्या-क्या देखें?
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- उदाहरण के लिए, अगर मशीन पर गैस की मात्रा 8.50 किलोग्राम दिखाई दे रही है और कुल रकम 750 रुपये है, तो इसका मतलब है कि गाड़ी में 8.50 किलोग्राम सीएनजी भरी गई और इसके लिए 750 रुपये देने होंगे
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CNG गैस भरवाते समय मीटर में क्या-क्या देखें?
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किलो वाली रीडिंग क्यों जरूरी है?
- सीएनजी की बिक्री वजन के आधार पर होती है, पेट्रोल या डीजल की तरह ये लीटर में नहीं होती
- इसलिए कार में कितनी गैस भरी गई, इसे किलो में देखना सबसे महत्वपूर्ण है
- उदाहरण के लिए अगर मशीन में 6.20 किलोग्राम दिख रहा है, तो सीधी मतलब है कि आपकी कार में 6.20 किलोग्राम सीएनजी भरी गई है
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CNG गैस भरवाते समय मीटर में क्या-क्या देखें?
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रुपये वाली रीडिंग कैसे समझें?
- मशीन पर दिखाई देने वाली रुपये की राशि उस समय तक भरी गई सीएनजी की कुल कीमत होती है
- आपने जितने किलो सीएनजी गैस भरवाई है, उतने किलो के हिसाब से आपको पैसे देने होते हैं
- सीएनजी का वजन प्रति किलो के हिसाब से होता है
नोट:- सीएनजी गैस भरवाते समय उसका प्रेशर जरूर चेक करें। सीएनजी का सामान्य और सही प्रेशर 200 से 220 बार के बीच होता है।