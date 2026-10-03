सावधान: सीएनजी कार में गैस भरवाते समय मीटर कैसे पढ़ें? किलो और रुपये का हिसाब ऐसे समझें

जहां एक तरफ कई लोग पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां चलाते हैं, तो वहीं अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। पर इन सबके बीच एक बड़ा तबका ऐसा भी है जो सीएनजी गाड़ियों को इस्तेमाल लंबे समय से करता हुआ आ रहा है।





ऐसे में अगर आप भी अपनी गाड़ी में सीएनजी भरवाते हैं, तो आपने ध्यान दिया होगा कि सीएनजी कार में गैस भरवाते समय कई लोग सिर्फ मशीन पर दिख रही कुल रकम देखते हैं, लेकिन मीटर पर दिखाई देने वाली दूसरी रीडिंग भी उतनी ही जरूरी होती है। तो चलिए जानते हैं आप कैसे इस कैलकुलेशन को समझ सकते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...