आधार कार्ड से कौन-सा मोबाइल नंबर लिंक है? जानिए 2 मिनट में पता लगाने का आसान तरीका

Check Linked Mobile Number in Aadhaar: आज के डिजिटल दौर में आधार कार्ड हमारे सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्रों में से एक बन चुका है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से लेकर बैंक खाता खोलने और सिम कार्ड खरीदने तक, हर काम के लिए आधार की आवश्यकता होती है। हालांकि, कई बार हमें यह याद नहीं रहता कि हमारे आधार कार्ड के साथ कौन-सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है।
सही मोबाइल नंबर का पता न होने के कारण कई बार ओटीपी पाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि यूआईडीएआई के आधिकारिक पोर्टल की मदद से आप घर बैठे केवल दो मिनट में आसानी से जान सकते हैं कि आपके आधार में कौन-सा नंबर लिंक है।
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आधिकारिक यूआईडीएआई पोर्टल पर जाएं
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आधिकारिक यूआईडीएआई पोर्टल पर जाएं
- सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर के इंटरनेट ब्राउजर पर जाकर यूआईडीएआई की आधिकारिक वेबसाइट खोलें।
- होमपेज पर पहुंचते ही 'मॉय आधार' या 'आधार सर्विस' वाले सेक्शन पर क्लिक करें, जहां आपको कई तरह की ऑनलाइन सेवाएं दिखाई देंगी।
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'चेक आधार वेलिडिटी' विकल्प का चयन करें
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'चेक आधार वेलिडिटी' विकल्प का चयन करें
- सेवाओं की सूची में से 'चेक आधार वैलिडिटी' वाले विकल्प को चुनें।
- इस विकल्प पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, जहां आपको अपनी पहचान संबंधी सामान्य जानकारी दर्ज करनी होगी।
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आधार विवरण और कैप्चा कोड दर्ज करें
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आधार विवरण और कैप्चा कोड दर्ज करें
- नए खुले पेज पर अपना 12 अंकों का आधार नंबर दर्ज करें और साथ में स्क्रीन पर दिख रहा सुरक्षा कैप्चा कोड सही-सही भरें।
- इसके बाद नीचे दिए गए 'प्रोसीड' वाले बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ें।
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मोबाइल नंबर के आखिरी अंकों से पहचान करें
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मोबाइल नंबर के आखिरी अंकों से पहचान करें
- बटन पर क्लिक करते ही स्क्रीन पर आपके आधार की वैधता के साथ उससे जुड़े मोबाइल नंबर के आखिरी तीन या चार अंक दिखाई देंगे।
- आप इन नंबरों को देखकर चेक कर सकते हैं कि कौन सा नंबर रजिस्टर्ड है।
- अगर कोई भी अंक नहीं दिखाई देता है, तो इसका स्पष्ट मतलब है कि आपके आधार में कोई नंबर रजिस्टर्ड नहीं है।