आधार कार्ड से कौन-सा मोबाइल नंबर लिंक है? जानिए 2 मिनट में पता लगाने का आसान तरीका

Check Linked Mobile Number in Aadhaar: आज के डिजिटल दौर में आधार कार्ड हमारे सबसे महत्वपूर्ण पहचान पत्रों में से एक बन चुका है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से लेकर बैंक खाता खोलने और सिम कार्ड खरीदने तक, हर काम के लिए आधार की आवश्यकता होती है। हालांकि, कई बार हमें यह याद नहीं रहता कि हमारे आधार कार्ड के साथ कौन-सा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है।





सही मोबाइल नंबर का पता न होने के कारण कई बार ओटीपी पाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि यूआईडीएआई के आधिकारिक पोर्टल की मदद से आप घर बैठे केवल दो मिनट में आसानी से जान सकते हैं कि आपके आधार में कौन-सा नंबर लिंक है।