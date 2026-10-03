ध्यान दें: आज शनिवार को बैंक खुले हैं या नहीं? चेक करें अपने शहर के बैंकों का स्टेटस

बैंक आज 3 अक्तूबर को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

अक्तूबर की शुरुआत हो चुकी है और आज शनिवार है। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो घर से निकलने से पहले यह जानना जरूरी है कि आज आपके शहर में बैंक की शाखाएं खुली हैं या बंद।





बैंक में हमें कई कामों के लिए जाना पड़ता है। कभी लोन के लिए तो कभी अपने बैंक खाते की केवाईसी के लिए आदि। इसलिए आज 3 अक्तूबर को बैंक जाने वाले हैं तो पहले ये जरूर चेक कर लें कि आज आपके शहर में बैंक खुले हैं या बंद हैं। आप आगे बैंकों की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं...