ध्यान दें: आज शनिवार को बैंक खुले हैं या नहीं? चेक करें अपने शहर के बैंकों का स्टेटस

अक्तूबर की शुरुआत हो चुकी है और आज शनिवार है। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो घर से निकलने से पहले यह जानना जरूरी है कि आज आपके शहर में बैंक की शाखाएं खुली हैं या बंद।
बैंक में हमें कई कामों के लिए जाना पड़ता है। कभी लोन के लिए तो कभी अपने बैंक खाते की केवाईसी के लिए आदि। इसलिए आज 3 अक्तूबर को बैंक जाने वाले हैं तो पहले ये जरूर चेक कर लें कि आज आपके शहर में बैंक खुले हैं या बंद हैं। आप आगे बैंकों की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं...
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बैंक आज 3 अक्तूबर को खुले हैं या बंद हैं?
- फोटो : Adobe Stock
क्या आज शनिवार 3 अक्तूबर को बैंक बंद हैं?
- नहीं, आज बैंक खुले हैं
- आज देशभर के सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक खुले हैं
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बैंक आज 3 अक्तूबर को खुले हैं या बंद हैं?
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आज शनिवार है, फिर बैंक क्यों खुले हैं?
- हां, आज शनिवार है लेकिन हर शनिवार को बैंक बंद नहीं रहते
- आरबीआई के नियमों के तहत हर महीने के सिर्फ दूसरे और चौथे शनिवार को ही बैंक बंद रहते है
- जबकि, आज 3 अक्तूबर को महीने का पहला शनिवार है, इसलिए आज बैंक खुले हैं
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बैंक आज 3 अक्तूबर को खुले हैं या बंद हैं?
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क्या कल बैंक खुलेंगे हैं?
- नहीं, कल बैंक नहीं खुलेंगे
- कल बैंकों का रविवार का अवकाश रहेगा
- इसलिए कल पूरे देशभर के सभी बैंक बंद रहेंगे
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बैंक आज 3 अक्तूबर को खुले हैं या बंद हैं?
- फोटो : AI Generated
कल यूपीआई-एटीएम चलेंगे?
- हां, यूपीआई और एटीएम चलेंगे
- बैंक अगर बंद होते हैं, तो इन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ता है