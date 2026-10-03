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ध्यान दें: आज शनिवार को बैंक खुले हैं या नहीं? चेक करें अपने शहर के बैंकों का स्टेटस

Sat, 03 Oct 2026 06:46 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 03 Oct 2026 06:46 AM IST
सार

Today Bank Holiday or Not: अगर आप आज यानी 3 अक्तूबर शनिवार के दिन बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो बैंक जाने से पहले अपने शहर की शाखा का स्टेटस जरूर चेक कर लें, ताकि बेवजह चक्कर न लगाना पड़े।

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Bank Holiday Today: Are Banks Open This Saturday ko bank open hai ya nahi
बैंक आज 3 अक्तूबर को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

अक्तूबर की शुरुआत हो चुकी है और आज शनिवार है। ऐसे में अगर आपको बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम है, तो घर से निकलने से पहले यह जानना जरूरी है कि आज आपके शहर में बैंक की शाखाएं खुली हैं या बंद।



बैंक में हमें कई कामों के लिए जाना पड़ता है। कभी लोन के लिए तो कभी अपने बैंक खाते की केवाईसी के लिए आदि। इसलिए आज 3 अक्तूबर को बैंक जाने वाले हैं तो पहले ये जरूर चेक कर लें कि आज आपके शहर में बैंक खुले हैं या बंद हैं। आप आगे बैंकों की छुट्टी के बारे में जान सकते हैं...
Bank Holiday Today: Are Banks Open This Saturday ko bank open hai ya nahi
बैंक आज 3 अक्तूबर को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

क्या आज शनिवार 3 अक्तूबर को बैंक बंद हैं?

  • नहीं, आज बैंक खुले हैं
  • आज देशभर के सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक खुले हैं
Bank Holiday Today: Are Banks Open This Saturday ko bank open hai ya nahi
बैंक आज 3 अक्तूबर को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

आज शनिवार है, फिर बैंक क्यों खुले हैं?

  • हां, आज शनिवार है लेकिन हर शनिवार को बैंक बंद नहीं रहते
  • आरबीआई के नियमों के तहत हर महीने के सिर्फ दूसरे और चौथे शनिवार को ही बैंक बंद रहते है
  • जबकि, आज 3 अक्तूबर को महीने का पहला शनिवार है, इसलिए आज बैंक खुले हैं
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Bank Holiday Today: Are Banks Open This Saturday ko bank open hai ya nahi
बैंक आज 3 अक्तूबर को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : Adobe Stock

क्या कल बैंक खुलेंगे हैं?

  • नहीं, कल बैंक नहीं खुलेंगे
  • कल बैंकों का रविवार का अवकाश रहेगा
  • इसलिए कल पूरे देशभर के सभी बैंक बंद रहेंगे
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Bank Holiday Today: Are Banks Open This Saturday ko bank open hai ya nahi
बैंक आज 3 अक्तूबर को खुले हैं या बंद हैं? - फोटो : AI Generated

कल यूपीआई-एटीएम चलेंगे?

  • हां, यूपीआई और एटीएम चलेंगे
  • बैंक अगर बंद होते हैं, तो इन सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ता है
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