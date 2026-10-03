फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   PM Kisan 24th Installment: October 3 Has Arrived, When Will the 2000 rupees Installment Be Released

पीएम किसान योजना: अक्तूबर महीने का आज तीसरा दिन, आखिर कब आएगी 24वीं किस्त?

Sat, 03 Oct 2026 07:56 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 03 Oct 2026 07:56 AM IST
सार

PM Kisan 24th Installment: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इसी क्रम में 23वीं किस्त जून में जारी होने के बाद अब 24वीं किस्त का इंतजार है, लेकिन इसकी तारीख को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।

विज्ञापन
PM Kisan 24th Installment: October 3 Has Arrived, When Will the 2000 rupees Installment Be Released
अक्तूबर महीने में कब आएगी 24वीं किस्त? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को भारत सरकार चलाती है और इस योजना के जरिए पात्र किसानों की आर्थिक मदद की जाती है। इस योजना के तहत पात्र किसानों को सरकार साल में 6000 रुपये देती है।



इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में हर साल दिया जाता है। ऐसे में योजना से जुड़े किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है। वहीं,अक्तूबर महीने का आज तीसरा दिन है। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि क्या 24वीं किस्त इसी महीने खाते में आ सकती है या नहीं? चलिए जानने की कोशिश करते हैं। योजना से जुड़े किसान आगे इस बारे में जान सकते हैं...
PM Kisan 24th Installment: October 3 Has Arrived, When Will the 2000 rupees Installment Be Released
अक्तूबर महीने में कब आएगी 24वीं किस्त? - फोटो : Adobe Stock

क्या चार महीने का अंतराल पूरा हुआ?

  • पीएम किसान योजना की लगभग सभी किस्तें आमतौर पर लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर जारी की जाती हैं
  • पिछली किस्तों के समय में भी यह अंतर देखने को मिला है
  • वहीं, 23वीं किस्त की बात करें, तो ये जून में जारी हुई थी
PM Kisan 24th Installment: October 3 Has Arrived, When Will the 2000 rupees Installment Be Released
अक्तूबर महीने में कब आएगी 24वीं किस्त? - फोटो : Adobe Stock
  • ऐसे में अगली किस्त के लिए चार महीने का समय अक्तूबर में पूरा हो रहा है
  • यही वजह है कि किसानों को उम्मीद है कि 24वीं किस्त अक्तूबर में जारी की जा सकती है
  • अगर किस्त जारी होती है तो पात्र किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये की राशि भेजी जाएगी
विज्ञापन
विज्ञापन
PM Kisan 24th Installment: October 3 Has Arrived, When Will the 2000 rupees Installment Be Released
अक्तूबर महीने में कब आएगी 24वीं किस्त? - फोटो : Adobe Stock

क्या है 24वीं किस्त को लेकर अपडेट?

  • माना जा रहा है अक्तूबर महीने में 24वीं किस्त आ सकती है
  • हालांकि, अभी सरकार की तरफ से आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है
  • किस्त जारी होने से कुछ दिन पहले सरकार की तरफ से किस्त जारी होने की तारीख बताई जाती है
विज्ञापन
PM Kisan 24th Installment: October 3 Has Arrived, When Will the 2000 rupees Installment Be Released
अक्तूबर महीने में कब आएगी 24वीं किस्त? - फोटो : pmkisan.gov.in
  • मौजूदा समय में फिलहाल किस्त की तारीख नहीं बताई गई है
  • पीएम किसान योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर भी 24वीं किस्त को लेकर कोई अपडेट अभी नहीं है
  • पर माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार तारीख बता सकती है
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed