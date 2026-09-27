काम की बात: घर में नहीं दिखेगी एक भी छिपकली, अपनाएं ये 4 आसान ट्रिक

Chipkali Bhagane Ke Tarike: बरसात का मौसम हो या फिर सामान्य मौसम, लेकिन घरों में कई तरह के कीड़े आ जाते हैं। यही नहीं, लोग घरों में छिपकली आने से भी काफी परेशान रहते हैं।





छिपकली घर में आने से कई दिक्कतें भी होती हैं। जैसे- अगर ये खाने में गिर जाए तो किसी की जान जा सकती है। इसलिए छिपकली को लोग घर से भगाते हैं, लेकिन ये फिर कभी छत के रास्ते तो कभी घर के दरवाजे के रास्ते घर में घुस आती है। ऐसे में आप यहां कुछ तरीके जान सकते हैं जो आपकी छिपकली को भगाने में मदद कर सकती है। चलिए जानते हैं छिपकली भगाने के तरीकों के बारे में...