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Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Ways to get rid of lizards Chipkali Ghar Se Kaise Bhagyein

काम की बात: घर में नहीं दिखेगी एक भी छिपकली, अपनाएं ये 4 आसान ट्रिक

Sun, 27 Sep 2026 11:25 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sun, 27 Sep 2026 11:25 AM IST
सार

Chipkali Ghar Se Kaise Bhagyein: आप भी अगर घर में आने वाली छिपकली से परेशान हैं, तो आप यहां कुछ तरीके जान सकते हैं जो घर से छिपकली भगाने में आपकी मदद कर सकते हैं।

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Ways to get rid of lizards Chipkali Ghar Se Kaise Bhagyein
घर से छिपकली भगाने के तरीके क्या हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Chipkali Bhagane Ke Tarike: बरसात का मौसम हो या फिर सामान्य मौसम, लेकिन घरों में कई तरह के कीड़े आ जाते हैं। यही नहीं, लोग घरों में छिपकली आने से भी काफी परेशान रहते हैं।



छिपकली घर में आने से कई दिक्कतें भी होती हैं। जैसे- अगर ये खाने में गिर जाए तो किसी की जान जा सकती है। इसलिए छिपकली को लोग घर से भगाते हैं, लेकिन ये फिर कभी छत के रास्ते तो कभी घर के दरवाजे के रास्ते घर में घुस आती है। ऐसे में आप यहां कुछ तरीके जान सकते हैं जो आपकी छिपकली को भगाने में मदद कर सकती है। चलिए जानते हैं छिपकली भगाने के तरीकों के बारे में...
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घर से छिपकली भगाने के तरीके क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock

घर से छिपकली को भगाने में क्या तरीके काम आ सकते हैं?

लहसुन और प्याज

  • छिपकली को भगाने में लहसुन और प्याज आपकी मदद कर सकते हैं
  • आपको पहले प्याज और लहसुन का रस निकालना है फिर इसमें थोड़ा पानी मिला लें
  • इसके बाद इस मिश्रण को स्प्रे वाली बोतल में भरकर वहां स्प्रे करें, जहां छिपकली दिखती है
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घर से छिपकली भगाने के तरीके क्या हैं? - फोटो : Adobe Stock

अंडे के छिलके

  • छिपकली को घर से भगाना है तो इसमें अंडे के छिलके भी काम आ सकते हैं
  • आपको करना ये है कि आपको अंडे के छिलके लेने हैं
  • फिर इन छिलको को वहां रखना है जहां पर छिपकली दिखाई दे या छिपकली आती रहती है
  • जान लें छिपकली अंडों के छिलकों से डरती है
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घर से छिपकली भगाने के तरीके क्या हैं? - फोटो : Freepik.com

काली मिर्च

  • छिपकली को भगाने के लिए आप काली मिर्च की मदद ले सकते हैं
  • सबसे पहले साबुत काली मिर्च को पीस लें
  • फिर इस पाउडर को पानी में मिलाकर सप्रे वाली बोतल में डाल लें
  • अब इससे छिपकली जहां पर है, वहां स्प्रे करें
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घर से छिपकली भगाने के तरीके क्या हैं? - फोटो : Adobe stock

मोर पंख

  • क्या आप जानते हैं कि छिपकली मोर पंख से डरती है
  • इसलिए छिपकली को भगाने में मोर पंख आपकी मदद कर सकता है
  • ऐसे में आप घर में मोर पंखा रख सकते हैं
  • आप मोर पंख को दीवार पर लगा सकते हैं या घर के दरवाजे के ऊपर भी लगा सकते हैं
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