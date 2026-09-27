बैंक अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने के बाद भी परिवार को कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? यहां जानें

Bank Account Nominee: बैंक खाते में नॉमिनी जोड़ना एक जरूरी वित्तीय प्रक्रिया है। इससे खाताधारक की मृत्यु के बाद बैंक में जमा रकम का दावा करने की प्रक्रिया आसान हो सकती है, लेकिन कई लोग नॉमिनी से जुड़े एक अहम नियम को नहीं जानते और यही गलती आगे चलकर परिवार में विवाद की वजह बन सकती है।
दरअसल, नॉमिनी का नाम बैंक खाते में दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि वह हर स्थिति में जमा रकम का अंतिम मालिक बन जाता है। इसलिए हर परिवार को पता होना जरूरी हो जाता है कि बैंक अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने के बाद भी परिवार को कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। चलिए जानते हैं इस बारे में...
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बैंक खाताधारक की मृत्यु के बाद किसका होता है पैसा?
- फोटो : Adobe Stock
परिवार को क्या गलती नहीं करनी चाहिए?
- बैंक खाते में नॉमिनी जोड़ना जरूरी वित्तीय कामों में से एक है
- इससे खाताधारक की मृत्यु होने पर बैंक में जमा रकम के दावे की प्रक्रिया आसान हो सकती है
- पर कई परिवार नॉमिनी से जुड़े एक जरूरी नियम को नजरअंदाज कर देते हैं
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बैंक खाताधारक की मृत्यु के बाद किसका होता है पैसा?
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- दरअसल, नॉमिनी का नाम खाते में दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि वह हर स्थिति में बैंक में जमा पूरी रकम का अंतिम मालिक बन जाता है
- भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के नियमों के मुताबिक, वैध नॉमिनेशन वाले खाते में खाताधारक की मृत्यु के बाद बैंक नॉमिनी को रकम का भुगतान कर सकता है
- इसके लिए बैंक को खाताधारक की मृत्यु और नॉमिनी की पहचान से जुड़े जरूरी दस्तावेजों की जांच करनी होती है
- साथ ही, अदालत की ओर से रकम के भुगतान पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए
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- यहां सबसे जरूरी बात यह है कि नॉमिनी को रकम मिलने के बाद उसके कानूनी अधिकारों को समझना जरूरी है
- नॉमिनी को बैंक से रकम मिलने की स्थिति में वह रकम कानूनी वारिसों के हितों को प्रभावित नहीं करती यानी नॉमिनी को कई मामलों में रकम प्राप्त करने वाला व्यक्ति माना जाता है
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इस गलती से बचकर परिवार वाले
- इसलिए परिवार को यह गलती नहीं करनी चाहिए कि नॉमिनी का नाम दर्ज है तो अब बाकी कानूनी वारिसों का कोई दावा नहीं रहेगा
- अगर परिवार में संपत्ति या बैंक की रकम को लेकर विवाद हो, तो उत्तराधिकार से जुड़े अधिकार अलग से लागू हो सकते हैं।
- ऐसे में केवल बैंक खाते में दर्ज नॉमिनी के आधार पर पूरी रकम को अपनी निजी संपत्ति मान लेना विवाद की वजह बन सकता है