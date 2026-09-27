बैंक अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने के बाद भी परिवार को कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए? यहां जानें

Bank Account Nominee: बैंक खाते में नॉमिनी जोड़ना एक जरूरी वित्तीय प्रक्रिया है। इससे खाताधारक की मृत्यु के बाद बैंक में जमा रकम का दावा करने की प्रक्रिया आसान हो सकती है, लेकिन कई लोग नॉमिनी से जुड़े एक अहम नियम को नहीं जानते और यही गलती आगे चलकर परिवार में विवाद की वजह बन सकती है।





दरअसल, नॉमिनी का नाम बैंक खाते में दर्ज होने का मतलब यह नहीं है कि वह हर स्थिति में जमा रकम का अंतिम मालिक बन जाता है। इसलिए हर परिवार को पता होना जरूरी हो जाता है कि बैंक अकाउंट में नॉमिनी जोड़ने के बाद भी परिवार को कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। चलिए जानते हैं इस बारे में...