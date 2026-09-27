एक परिवार में कितने लोग ले सकते हैं पीएम किसान योजना का लाभ? जानें नियम

PM Kisan Samman Nidhi Family Eligibility Rules: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल छह हजार रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में दी जाती है।
अक्सर लोगों के मन में यह सवाल उठता है कि क्या एक ही परिवार के कई सदस्य इस सरकारी योजना का लाभ उठा सकते हैं। सरकारी नियमों के मुताबिक, एक परिवार में सिर्फ एक ही व्यक्ति को इस योजना का लाभ मिल सकता है। आइए इस लेख में इसी के बारे में विस्तार से समझते हैं।
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PM Kisan Yojana
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सरकार की नजर में 'परिवार' का क्या है असली मतलब?
- योजना के नियमों के अनुसार 'परिवार' की एक स्पष्ट परिभाषा तय की गई है। इसमें पति, पत्नी और उनके नाबालिग बच्चे शामिल होते हैं।
- अगर परिवार में पति और पत्नी दोनों के नाम पर अलग-अलग खेती की जमीन है, तब भी दोनों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
- नियम बिल्कुल साफ हैं कि एक राशन कार्ड या एक संयुक्त परिवार में से सिर्फ एक ही सदस्य किस्त पाने का हकदार होता है।
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किन परिस्थितियों में कट सकता है आवेदन?
- अगर किसी परिवार के एक से अधिक सदस्य इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करते हैं, तो उनके आवेदन खारिज कर दिए जाते हैं।
- अगर गलती से दोनों सदस्यों के खाते में पैसा चला भी जाता है, तो सरकार उसे फर्जीवाड़ा मानकर बाद में रिकवरी कर सकती है।
- इसलिए एक ही घर से दो लोग आवेदन करने की भूल बिल्कुल न करें, वरना मिला हुआ पैसा भी वापस लौटाना पड़ सकता है।
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बालिग बच्चों और भूमि स्वामित्व के नियम
- अगर किसान का बेटा या बेटी बालिग हैं और उनके नाम पर अलग से कृषि योग्य भूमि दर्ज है, तो वे स्वतंत्र रूप से इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
- हालांकि, इसके लिए शर्त यह है कि उनका नाम अलग राजस्व रिकॉर्ड में होना चाहिए।
- अगर जमीन सिर्फ पिता के नाम पर है, तो बालिग बच्चों को भी इस योजना की किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा।
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अपात्रता की अन्य जरूरी शर्तें
- जमीन होने के बावजूद कुछ लोग इस योजना के पात्र नहीं होते हैं।
- अगर परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में है, आयकर भरता है या 10 हजार रुपये से अधिक पेंशन पाता है, तो उसे यह लाभ नहीं मिलेगा।
- इसके अलावा डॉक्टर, इंजीनियर और वकील जैसे पेशेवर भी इस योजना से बाहर रखे गए हैं।
- योजना का लाभ सिर्फ जरूरतमंद और वास्तविक किसानों तक ही सीमित रखा गया है।