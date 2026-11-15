आपको भी चाहिए PVC वाला आधार कार्ड? जानें घर बैठे मात्र 75 रुपये कैसे कर सकते हैं ऑर्डर

Order PVC Aadhaar Card Online: आज के समय में आधार कार्ड हम सभी के लिए एक बेहद जरूरी और अनिवार्य दस्तावेज बन चुका है, जिसके बिना रोजमर्रा के कई सरकारी और गैर-सरकारी काम रुक जाते हैं। कागज वाला पुराना आधार कार्ड अक्सर जेब में रखते समय फट जाता है या खराब हो जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है।





इस समस्या को दूर करने के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ने नागरिकों के लिए एटीएम या डेबिट कार्ड की तरह मजबूत और टिकाऊ 'पीवीसी आधार कार्ड' की शानदार सुविधा शुरू की है। खास बात यह है कि इस नए प्लास्टिक कार्ड को आप घर बैठे बहुत ही आसानी से ऑनलाइन मंगा सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा भागदौड़ करने की जरूरत नहीं है और मामूली सा शुल्क चुकाना होता है। आइए इस लेख में जानते हैं कि इस कार्ड को ऑर्डर करने का पूरा तरीका क्या है।