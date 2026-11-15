ड्राइवर की इन 4 लापरवाही की वजह से चुटकियों में गायब हो जाती हैं कारें? कहीं आप भी तो नहीं कर रहे ये गलती

How to Prevent Car Theft India?: आज के समय में अपने परिवार के साथ सफर करने या ऑफिस आने-जाने के लिए कार हर आम इंसान की एक बड़ी जरूरत बन चुकी है। अपनी मेहनत की कमाई से गाड़ी खरीदना हर किसी का सपना होता है, लेकिन वाहन मालिकों की छोटी-छोटी और रोजमर्रा की लापरवाही कई बार चोरों के लिए बहुत बड़ा मौका बन जाती है।
देश में वाहन चोरी के मामले लगातार सामने आते रहते हैं और ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि गाड़ी चोरी होने के पीछे कोई तकनीकी सेंध नहीं बल्कि ड्राइवर की अपनी ही कुछ बड़ी भूल होती हैं। अगर आप भी अपनी कार को सुरक्षित रखना चाहते हैं और किसी बड़े आर्थिक नुकसान से बचना चाहते हैं, तो आपको इन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। आइए इस लेख में जानते हैं कि वे चार बड़ी लापरवाहियां कौन सी हैं जिनकी वजह से चुटकियों में कारें गायब हो जाती हैं।
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इग्निशन में चाबी छोड़ना?
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इग्निशन में चाबी छोड़ना?
- कई बार ड्राइवर गाड़ी से उतरकर किसी दुकान पर सामान लेने या बातचीत करने जाते समय इग्निशन में ही चाबी लगी छोड़ देते हैं।
- चाबी गाड़ी में ही मौजूद होने पर चोरों के लिए कार लेकर भागना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए यह सबसे बड़ी लापरवाही है।
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गाड़ी लॉक न करना?
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गाड़ी लॉक न करना?
- सफर के दौरान जल्दबाजी में उतरते वक्त कई लोग कार के दरवाजे ठीक से लॉक करना भूल जाते हैं या केवल सेंट्रल लॉकिंग के भरोसे गाड़ी छोड़कर चले जाते हैं।
- बिना लॉक किए खड़ी गाड़ी का फायदा उठाकर चोर पलक झपकते ही अंदर रखा सामान या पूरी कार उड़ा ले जाते हैं।
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सुरक्षित जगह न पार्क करना?
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सुरक्षित जगह न पार्क करना?
- अपनी कार को किसी सुनसान, अंधेरी या बिना सीसीटीवी कैमरे वाली सड़क के किनारे लंबे समय तक पार्क कर देना चोरों को सीधा बुलावा देने जैसा होता है।
- गाड़ी हमेशा किसी सुरक्षित, अधिक आवाजाही वाली या अधिकृत पार्किंग स्थल पर ही खड़ी करनी चाहिए ताकि वाहन पूरी तरह से सुरक्षित रहे।
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कीमती सामान बाहर रखना?
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कीमती सामान बाहर रखना?
- कार की सीट या डैशबोर्ड पर खुला हुआ कीमती सामान जैसे मोबाइल, पर्स, लैपटॉप या बैग छोड़कर चले जाना चोरों का ध्यान अपनी ओर खींचता है।
- इस तरह का सामान देखकर चोर गाड़ी का शीशा तोड़कर चुटकियों में बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं, इसलिए हमेशा सामान छिपाकर रखना चाहिए।