गाड़ी बेचने के बाद आरसी ट्रांसफर नहीं हुई तो किसकी जिम्मेदारी? जानें मालिक के लिए जरूरी काम

Vehicle RC Rules: गाड़ी बेचने के बाद कई बार लोग यह मान लेते हैं कि अब गाड़ी से उनका कोई लेना-देना नहीं है, लेकिन अगर आरसी में अभी भी पुराने मालिक का नाम दर्ज है, तो मामला इतना आसान नहीं होता।





दरअसल, मोटर व्हीकल एक्ट के तहत गाड़ी की बिक्री के बाद मालिकाना हक ट्रांसफर कराने की प्रक्रिया तय है। इसमें बेचने वाले यानी ट्रांसफर और खरीदने वाले यानी ट्रांसफरी, दोनों की जिम्मेदारी होती है। चलिए जानते हैं आरसी से जुड़े नियमों के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...