एटीएम से कैश निकालते समय कार्ड फंस जाए तो क्या करें? हर किसी को पता होनी चाहिए ये बात

आज के समय में एटीएम का इस्तेमाल लगभग हर कोई करता है। कैश निकालने के लिए लोग एटीएम पर जाते हैं और कुछ ही मिनट में पैसे मिल जाते हैं, लेकिन कई बार एटीएम में तकनीकी खराबी के कारण कार्ड मशीन के अंदर फंस जाता है। कभी एटीएम में तकनीकी खराबी के कारण कार्ड मशीन के अंदर फंस जाता है, तो ऐसी स्थिति में सबसे पहले घबराने से बचें।





अगर एटीएम ने आपका कार्ड वापस नहीं किया है, तो उसे खींचकर निकालने की कोशिश न करें। यही नहीं, मशीन के स्लॉट में किसी तरह की चीज डालकर कार्ड निकालने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। चलिए जानते हैं ऐसे में आपको क्या करना चाहिए। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...