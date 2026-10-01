घर की चाबी किसी और के हाथ लग गई? ताला बदलने से पहले ये तीन चीजें जरूर चेक करें

1 of 5 घर की चाबी किसी अजनबी ने देख ली? - फोटो : एआई







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कई बार घर की चाबी कहीं गिर जाती है, किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास रह जाती है या फिर ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां से उसके गलत इस्तेमाल का डर रहता है। ऐसी स्थिति में ज्यादातर लोग सीधे ताला बदलने के बारे में सोचते हैं। लेकिन ताला बदलने से पहले कुछ जरूरी चीजें चेक कर लेना भी उतना ही जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि सिर्फ ताला बदलना काफी है या घर की सुरक्षा के लिए कुछ और कदम भी उठाने चाहिए। तो आइए जानते हैं कि क्या करना चाहिए।

2 of 5 घर की चाबी किसी अजनबी ने देख ली? - फोटो : Amar Ujala

सबसे पहले पता करें चाबी किसके पास पहुंची

अगर आपको पता है कि चाबी किस व्यक्ति के पास गई थी तो पहले यह सोचें कि उस व्यक्ति के पास चाबी कितने समय तक रही और क्या उसने किसी दूसरे व्यक्ति को चाबी दी थी। अगर चाबी खो गई है तो यह भी याद करने की कोशिश करें कि वह कहां और कब गुम हुई। खासकर अगर चाबी के साथ घर का पता या पहचान से जुड़ी कोई जानकारी भी थी तो ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए।

3 of 5 घर की चाबी किसी अजनबी ने देख ली? - फोटो : Freepik

घर के दूसरे रास्ते भी चेक करें

सिर्फ मेन डोर का ताला देखकर निश्चिंत न हों। घर की बालकनी, पीछे का दरवाजा, गैरेज या दूसरी एंट्री भी देख लें। कहीं कोई दरवाजा ठीक से बंद तो है या किसी खिड़की की कुंडी ढीली तो नहीं है, यह भी चेक करें। अगर घर में किरायेदार, घरेलू काम करने वाले या दूसरे लोगों के पास पुरानी चाबी रही है तो यह भी याद करें कि किन लोगों के पास अब भी चाबी हो सकती है।

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4 of 5 घर की चाबी किसी अजनबी ने देख ली? - फोटो : freepik.com

चाबी की पहचान वाली चीजें भी देखें

कई लोग चाबी के साथ छोटा टैग, पता या फ्लैट नंबर लगा देते हैं। अगर ऐसी चाबी किसी दूसरे के हाथ लग गई है तो खतरा सिर्फ चाबी से नहीं, उसके साथ मौजूद जानकारी से भी बढ़ सकता है। इसलिए चाबी पर लगी ऐसी जानकारी को भी ध्यान में रखें। अगर चाबी खो गई है और उसके साथ घर की पहचान बताने वाली चीज भी थी तो ताला बदलने में देरी न करना बेहतर है।

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