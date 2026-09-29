पीएम किसान योजना: क्या आपको मिलेगी 24वीं किस्त या नहीं? पैसे आने से पहले ऐसे करें चेक

देश के किसानों के लिए देशभर में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें से एक स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना की इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है।
ऐसे में अगर आप भी 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो पहले अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें, क्योंकि इससे आपको पता चल पाएगा कि आपको अगली किस्त का लाभ मिल सकता है या नहीं। चलिए जानते हैं आप कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगली स्लाइड्स में किसान इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम किसान योजना: किसे मिलेगी 24वीं किस्त और किसे नहीं?
- फोटो : Adobe Stock
कब आ सकती है 24वीं किस्त?
- योजना के तहत अब तक कुल 23 किस्त जारी हो चुकी हैं
- वहीं, पीएम किसान योजना की किस्तें सामान्य तौर पर लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर जारी होती हैं
- जैसे- पिछली किस्तें जारी हुईं
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पीएम किसान योजना: किसे मिलेगी 24वीं किस्त और किसे नहीं?
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- वहीं, 23वीं किस्त जून में जारी हुई
- इस हिसाब से 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में हो रहा है यानी अगले महीने
- इसलिए माना जा रहा है कि अक्तूबर में 24वीं किस्त जारी हो सकती है
- हालांकि, अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
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किसान कैसे चेक करें अपना स्टेटस?
स्टेप 1
- इसके लिए आपको सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना है
- फिर यहां जाकर Know Your Status विकल्प पर क्लिक करना है
- अब यहां पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरें और फिर कैप्चा भरें
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स्टेप 2
- इसके बाद Get OTP वाले बटन पर क्लिक करें
- फिर OTP दर्ज कर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं
- इसके बाद आपको अपना स्टेटस दिख जाएगा और आप जान पाएंगे कि आपको किस्त का लाभ मिल सकता है या नहीं