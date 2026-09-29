पीएम किसान योजना: क्या आपको मिलेगी 24वीं किस्त या नहीं? पैसे आने से पहले ऐसे करें चेक

पीएम किसान योजना: किसे मिलेगी 24वीं किस्त और किसे नहीं? - फोटो : Amar Ujala AI

देश के किसानों के लिए देशभर में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें से एक स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना की इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है।





ऐसे में अगर आप भी 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो पहले अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें, क्योंकि इससे आपको पता चल पाएगा कि आपको अगली किस्त का लाभ मिल सकता है या नहीं। चलिए जानते हैं आप कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगली स्लाइड्स में किसान इस बारे में जान सकते हैं...