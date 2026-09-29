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पीएम किसान योजना: क्या आपको मिलेगी 24वीं किस्त या नहीं? पैसे आने से पहले ऐसे करें चेक

Tue, 29 Sep 2026 07:51 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Tue, 29 Sep 2026 07:51 AM IST
सार

पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को जारी की जा चुकी है। ऐसे में अब किसानों को 24वीं किस्त का इंतजार है, जिसकी अक्तूबर में आने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, अभी तारीख के लिए आधिकारिक जानकारी का इंतजार है।

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PM Kisan 24th Installment: Check Your Eligibility Before Payment
पीएम किसान योजना: किसे मिलेगी 24वीं किस्त और किसे नहीं? - फोटो : Amar Ujala AI

देश के किसानों के लिए देशभर में कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं जिसमें से एक स्कीम है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना की इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है।



ऐसे में अगर आप भी 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं तो पहले अपना स्टेटस जरूर चेक कर लें, क्योंकि इससे आपको पता चल पाएगा कि आपको अगली किस्त का लाभ मिल सकता है या नहीं। चलिए जानते हैं आप कैसे अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगली स्लाइड्स में किसान इस बारे में जान सकते हैं...
PM Kisan 24th Installment: Check Your Eligibility Before Payment
पीएम किसान योजना: किसे मिलेगी 24वीं किस्त और किसे नहीं? - फोटो : Adobe Stock

कब आ सकती है 24वीं किस्त?

  • योजना के तहत अब तक कुल 23 किस्त जारी हो चुकी हैं
  • वहीं, पीएम किसान योजना की किस्तें सामान्य तौर पर लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर जारी होती हैं
  • जैसे- पिछली किस्तें जारी हुईं
PM Kisan 24th Installment: Check Your Eligibility Before Payment
पीएम किसान योजना: किसे मिलेगी 24वीं किस्त और किसे नहीं? - फोटो : Adobe Stock
  • वहीं, 23वीं किस्त जून में जारी हुई
  • इस हिसाब से 24वीं किस्त के चार महीने का समय अक्तूबर में हो रहा है यानी अगले महीने
  • इसलिए माना जा रहा है कि अक्तूबर में 24वीं किस्त जारी हो सकती है
  • हालांकि, अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
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PM Kisan 24th Installment: Check Your Eligibility Before Payment
पीएम किसान योजना: किसे मिलेगी 24वीं किस्त और किसे नहीं? - फोटो : Adobe Stock

किसान कैसे चेक करें अपना स्टेटस?

स्टेप 1

  • इसके लिए आपको सबसे पहले योजना की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना है
  • फिर यहां जाकर Know Your Status विकल्प पर क्लिक करना है
  • अब यहां पहले अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरें और फिर कैप्चा भरें
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PM Kisan 24th Installment: Check Your Eligibility Before Payment
पीएम किसान योजना: किसे मिलेगी 24वीं किस्त और किसे नहीं? - फोटो : Adobe Stock

स्टेप 2

  • इसके बाद Get OTP वाले बटन पर क्लिक करें
  • फिर OTP दर्ज कर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं
  • इसके बाद आपको अपना स्टेटस दिख जाएगा और आप जान पाएंगे कि आपको किस्त का लाभ मिल सकता है या नहीं
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