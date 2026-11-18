Atal Pension Yojana Plan Details: बुढ़ापे में नियमित आमदनी बनी रहे, इसके लिए नौकरी और कमाई के दिनों से ही बचत करना जरूरी है। लेकिन हर व्यक्ति के पास रिटायरमेंट के लिए बड़ा फंड तैयार करने का विकल्प नहीं होता। ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए सरकार अटल पेंशन योजना चलाती है।





इस योजना में व्यक्ति अपनी उम्र के हिसाब से छोटी-छोटी रकम जमा करके 60 साल की उम्र के बाद निश्चित न्यूनतम मासिक पेंशन पाने का विकल्प चुन सकता है। पर क्या आप जानते हैं कि अटल पेंशन योजना में किसे कितना निवेश करना होता है? शायद नहीं, तो चलिए जानते हैं इस योजना में कितना निवेश करना होता है और इसका पूरा गणित क्या है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...