PM Kisan Samman Nidhi Yojana: देश के करोड़ों किसान खेती से जुड़े छोटे-बड़े खर्चों के लिए सरकार की आर्थिक मदद का इंतजार करते हैं। ऐसे किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये पैसे 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं।





इस बीच अब किसानों को 25वीं किस्त का इंतजार है और योजना से जुड़े किसान 25वीं किस्त कब आएगी के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं 25वीं किस्त सरकार कब तक जारी कर सकती है। योजना से जुड़े किसान अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...