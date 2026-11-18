PM Kisan Samman Nidhi Yojana: देश के करोड़ों किसान खेती से जुड़े छोटे-बड़े खर्चों के लिए सरकार की आर्थिक मदद का इंतजार करते हैं। ऐसे किसानों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को हर साल 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। ये पैसे 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में सीधे किसानों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं।
इस बीच अब किसानों को 25वीं किस्त का इंतजार है और योजना से जुड़े किसान 25वीं किस्त कब आएगी के बारे में जानना चाहते हैं। तो चलिए जानते हैं 25वीं किस्त सरकार कब तक जारी कर सकती है। योजना से जुड़े किसान अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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किसानों को 25वीं किस्त के 2000 रुपये कब मिलेंगे?
- फोटो : Adobe Stock
कब जारी हो सकती है पीएम किसान की 25वीं किस्त?
- पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त 30 अक्तूबर 2026 को जारी की गई थी
- खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से इस किस्त को जारी किया था
- इस दौरान देश के 9.34 करोड़ से ज्यादा पात्र किसानों को इस किस्त का लाभ मिला
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किसानों को 25वीं किस्त के 2000 रुपये कब मिलेंगे?
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- इसी क्रम में अब किसानों को 25वीं किस्त का इंतजार है
- योजना के नियमों के मुताबिक सरकार पीएम किसान योजना की लगभग हर किस्त चार-चार महीने के अंतराल पर जारी करती है
- इस हिसाब से 25वीं किस्त के चार महीने का समय फरवरी में पूरा हो रहा है
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किसानों को 25वीं किस्त के 2000 रुपये कब मिलेंगे?
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- इसलिए माना जा रहा है कि 25वीं किस्त फरवरी महीने में जारी हो सकती है
- हालांकि, अभी तारीख को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर किस्त जारी होने की तारीख बताई जाती है
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किसानों को 25वीं किस्त के 2000 रुपये कब मिलेंगे?
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25वीं किस्त में कितने रुपये मिलेंगे और किसे मिलेगा लाभ?
- 25वीं किस्त जारी होने पर पात्र किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपये भेजे जाएंगे
- हालांकि, ये लाभ सिर्फ उन किसानों को मिलेगा जो पात्र होने के साथ योजना के तहत आने वाले जरूरी काम भी पूरे करवा लेंगे
- जैसे- ई-केवाईसी, भू-सत्यापन और आधार लिंकिंग जैसे जरूरी काम