CCTV Cameras Consume Electricity: आजकल घरों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाना आम बात हो गई है। लोग घर के मुख्य दरवाजे से लेकर छत, पार्किंग, कमरो आदि जगहों पर कैमरे लगवाते हैं।





इन कैमरों की मदद से घर पर नजर रखना आसान हो जाता है। आप कहीं बाहर हों, तब भी मोबाइल के जरिए घर की निगरानी कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरे अगर 24 घंटे चलते रहें तो महीने में कितनी बिजली खर्च होती है? चलिए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...