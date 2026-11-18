CCTV Cameras Consume Electricity: आजकल घरों में सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाना आम बात हो गई है। लोग घर के मुख्य दरवाजे से लेकर छत, पार्किंग, कमरो आदि जगहों पर कैमरे लगवाते हैं।
इन कैमरों की मदद से घर पर नजर रखना आसान हो जाता है। आप कहीं बाहर हों, तब भी मोबाइल के जरिए घर की निगरानी कर सकते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर में लगे सीसीटीवी कैमरे अगर 24 घंटे चलते रहें तो महीने में कितनी बिजली खर्च होती है? चलिए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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CCTV कितनी बिजली खर्च करते हैं?
- फोटो : AI Generated
सीसीटीवी कैमरा कितने वॉट बिजली खर्च करता है?
- आमतौर पर सीसीटीवी कैमरों की बिजली खपत उनके मॉडल और फीचर्स के हिसाब से अलग-अलग होती है
- कुछ कैमरे कम बिजली लेते हैं, जबकि नाइट विजन, मोटराइज्ड मूवमेंट और अन्य सुविधाओं वाले कैमरों की बिजली खपत ज्यादा हो सकती है
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CCTV कितनी बिजली खर्च करते हैं?
- फोटो : AI Generated
- इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर कोई कैमरा 5 वॉट बिजली लेता है, तो 24 घंटे में वह 120 वॉट घंटे यानी 0.12 यूनिट बिजली खर्च करेगा
- इसी तरह 10 वॉट का कैमरा रोजाना 0.24 यूनिट और 15 वॉट का कैमरा 0.36 यूनिट बिजली खर्च करेगा
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- फोटो : AI Generated
बिजली बिल में कितना आएगा खर्च?
- मान लीजिए आपके इलाके में बिजली की दर 8 रुपये प्रति यूनिट है
- ऐसे में एक 5 वॉट का कैमरा महीने में 3.6 यूनिट बिजली खर्च करेगा जिसका खर्च करीब 29 रुपये होगा
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- फोटो : AI Generated
- वहीं, 10 वॉट के कैमरे का महीने के बिजली का खर्च करीब 58 रुपये और 15 वॉट के कैमरे का खर्च लगभग 86 रुपये होगा
- अगर आपके घर में चार 10 वॉट के कैमरे लगे हैं, तो उनकी कुल खपत महीने में 28.8 यूनिट होगी
- ऐसे में 8 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से इन कैमरों का खर्च करीब 230 रुपये आएगा