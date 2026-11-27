मोबाइल फोन पर रोजाना कई तरह की कॉल आती हैं। कभी बैंक के नाम पर फोन आता है, तो कभी किसी कंपनी की तरफ से ऑफर बताया जाता है। कई बार बिजली बिल, गैस कनेक्शन या पार्सल डिलीवरी से जुड़ी जानकारी देने के लिए भी फोन किया जाता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि आखिर कौन सी कॉल जरूरी है और कौन सी नहीं?





इसी परेशानी को कम करने के लिए भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई ने अलग-अलग कॉल के लिए विशेष नंबर सीरीज निर्धारित की हैं। इनमें 140, 1600 और 1601 शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं किस नंबर से कौन से कॉल आपको आ सकते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...