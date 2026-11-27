Smartphone Storage: आजकल स्मार्टफोन का इस्तेमाल सिर्फ कॉल करने या मैसेज भेजने तक सीमित नहीं रह गया है। लोग फोन में फोटो, वीडियो, दस्तावेज और कई तरह के एप रखते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप जैसे एप पर रोजाना आने वाली फोटो और वीडियो भी धीरे-धीरे फोन की मेमोरी भर देते हैं।





कई बार फोन में स्टोरेज कम होने का मैसेज आने लगता है। इसके बाद नए एप डाउनलोड करने, फोटो खींचने या वीडियो रिकॉर्ड करने में परेशानी होती है। कुछ मामलों में फोन की परफॉर्मेंस भी स्लो हो सकती है। ऐसे में अगर आपके स्मार्टफोन में भी स्टोरेज फुल होने की दिक्कत आ रही है तो घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ आसान तरीकों को अपनाकर आप फोन में काफी जगह खाली कर सकते हैं। चलिए जानते हैं इसका तरीका क्या है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...