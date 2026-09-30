क्या आपको भी ब्लू टिक या वेरिफिकेशन अकाउंट के नाम पर आ रहे हैं काल, कहीं ये ठग तो नहीं

Account Verification Scam: आजकल हर कोई चाहता है कि उनके फेसबुक, इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप नाम के आगे एक नीला टिक (ब्लू टिक) लग जाए, जिससे उनका अकाउंट असली और आकर्षक दिखे। लेकिन आपकी इसी चाहत का फायदा उठाकर ठग लोगों को लूट रहे हैं।





अक्सर ये देखने को मिलता है कि कुछ ठग आपको फोन या मैसेज करके कहते हैं कि वे इन कंपनियों से बोल रहे हैं और बहुत कम पैसों में या बिल्कुल फ्री में आपके नाम के आगे नीला टिक लगवा देंगे। अगर आपके पास भी ऐसा कोई फोन या मैसेज आए, तो तुरंत सावधान हो जाएं क्योंकि यह आपको ठगने का एक बड़ा जाल है, आइए इस लेख में इसी के बारे में समझते हैं।