बिजली चली गई तो फ्रिज का खाना कितनी देर तक रहेगा सुरक्षित? ये गलती पड़ सकती है भारी

1 of 5 चार घंटे तक फ्रिज का खाना रहता है सुरक्षित? - फोटो : एआई







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घर में बिजली चली जाए तो सबसे पहले चिंता फ्रिज में रखे दूध, सब्जियों और बाकी खाने की होती है। अच्छी बात यह है कि बिजली जाते ही फ्रिज के अंदर रखा सामान तुरंत खराब नहीं होता। अगर फ्रिज का दरवाजा बंद रखा जाए तो सामान्य तौर पर बंद फ्रिज करीब 4 घंटे तक अंदर की ठंड बनाए रख सकता है। इस दौरान सबसे जरूरी बात है कि फ्रिज को बार-बार न खोलें। कई लोग यह देखने के लिए दरवाजा खोलते रहते हैं कि अंदर कितनी ठंड बची है। ऐसा करने से ठंडी हवा बाहर निकलती है और खाना जल्दी गर्म हो सकता है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

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चार घंटे बाद क्या करें?

अगर बिजली करीब 4 घंटे से ज्यादा समय तक नहीं आती है तो फ्रिज में रखे जल्दी खराब होने वाले सामान को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर दूध, दही, पका हुआ खाना, अंडे, मांस और मछली जैसी चीजों को ज्यादा देर तक सामान्य तापमान पर रखना ठीक नहीं माना जाता। अगर आपके पास बर्फ या आइस पैक है तो जल्दी खराब होने वाले सामान को ठंडा रखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सामान को किसी इंसुलेटेड बैग या कूलर में भी रखा जा सकता है।

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सिर्फ देखकर न करें खाने का फैसला

बिजली जाने के बाद खाना देखने या सूंघने से ही यह तय नहीं किया जा सकता कि वह सुरक्षित है या नहीं। कई बार खाना देखने में ठीक लग सकता है, लेकिन लंबे समय तक सही तापमान पर न रहने पर उसे खाना ठीक नहीं होता। खासकर पका हुआ खाना और डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले में ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अगर किसी खाने को लेकर शक है कि वह काफी देर तक गर्म हो चुका है, तो उसे खाने का जोखिम न लेना ही बेहतर है।

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फ्रीजर में रखा सामान ज्यादा देर तक टिक सकता है

फ्रीजर में रखी चीजों की स्थिति थोड़ी अलग होती है। अगर फ्रीजर भरा हुआ है और उसका दरवाजा बंद रखा गया है, तो वह काफी लंबे समय तक ठंडा रह सकता है। इसलिए बिजली जाते ही फ्रीजर खोलकर सामान चेक करने के बजाय उसे बंद रखना बेहतर है। बिजली आने के बाद भी अगर कोई सामान पूरी तरह पिघल चुका है और काफी देर तक गर्म रहा है, तो उसे दोबारा जमा देने से पहले सावधानी बरतें।

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