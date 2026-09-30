फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   How Long Does Food Stay Safe in the Fridge During a Power Cut

बिजली चली गई तो फ्रिज का खाना कितनी देर तक रहेगा सुरक्षित? ये गलती पड़ सकती है भारी

Wed, 30 Sep 2026 11:28 AM IST
दीक्षा पाठक यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला Published by: दीक्षा पाठक Updated Wed, 30 Sep 2026 11:28 AM IST
सार

Power Cut:  फ्रिज की बिजली चली जाने पर हर सामान तुरंत खराब नहीं होता। बंद फ्रिज में रखा खाना कुछ घंटों तक सुरक्षित रह सकता है, लेकिन इस दौरान बार-बार दरवाजा खोलने से अंदर की ठंड जल्दी निकल जाती है। इसलिए बिजली जाने पर कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
 

विज्ञापन
How Long Does Food Stay Safe in the Fridge During a Power Cut
चार घंटे तक फ्रिज का खाना रहता है सुरक्षित? - फोटो : एआई

घर में बिजली चली जाए तो सबसे पहले चिंता फ्रिज में रखे दूध, सब्जियों और बाकी खाने की होती है। अच्छी बात यह है कि बिजली जाते ही फ्रिज के अंदर रखा सामान तुरंत खराब नहीं होता। अगर फ्रिज का दरवाजा बंद रखा जाए तो सामान्य तौर पर बंद फ्रिज करीब 4 घंटे तक अंदर की ठंड बनाए रख सकता है। इस दौरान सबसे जरूरी बात है कि फ्रिज को बार-बार न खोलें। कई लोग यह देखने के लिए दरवाजा खोलते रहते हैं कि अंदर कितनी ठंड बची है। ऐसा करने से ठंडी हवा बाहर निकलती है और खाना जल्दी गर्म हो सकता है। तो आज की खबर में हम आपको इसी के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं।

How Long Does Food Stay Safe in the Fridge During a Power Cut
चार घंटे तक फ्रिज का खाना रहता है सुरक्षित? - फोटो : एआई जनरेटेड

चार घंटे बाद क्या करें?
अगर बिजली करीब 4 घंटे से ज्यादा समय तक नहीं आती है तो फ्रिज में रखे जल्दी खराब होने वाले सामान को लेकर सावधानी बरतनी चाहिए। खासकर दूध, दही, पका हुआ खाना, अंडे, मांस और मछली जैसी चीजों को ज्यादा देर तक सामान्य तापमान पर रखना ठीक नहीं माना जाता। अगर आपके पास बर्फ या आइस पैक है तो जल्दी खराब होने वाले सामान को ठंडा रखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सामान को किसी इंसुलेटेड बैग या कूलर में भी रखा जा सकता है।

How Long Does Food Stay Safe in the Fridge During a Power Cut
चार घंटे तक फ्रिज का खाना रहता है सुरक्षित? - फोटो : एआई जनरेटेड

सिर्फ देखकर न करें खाने का फैसला
बिजली जाने के बाद खाना देखने या सूंघने से ही यह तय नहीं किया जा सकता कि वह सुरक्षित है या नहीं। कई बार खाना देखने में ठीक लग सकता है, लेकिन लंबे समय तक सही तापमान पर न रहने पर उसे खाना ठीक नहीं होता। खासकर पका हुआ खाना और डेयरी प्रोडक्ट्स के मामले में ज्यादा सावधानी रखनी चाहिए। अगर किसी खाने को लेकर शक है कि वह काफी देर तक गर्म हो चुका है, तो उसे खाने का जोखिम न लेना ही बेहतर है।

विज्ञापन
विज्ञापन
How Long Does Food Stay Safe in the Fridge During a Power Cut
चार घंटे तक फ्रिज का खाना रहता है सुरक्षित? - फोटो : एआई जनरेटेड

फ्रीजर में रखा सामान ज्यादा देर तक टिक सकता है
फ्रीजर में रखी चीजों की स्थिति थोड़ी अलग होती है। अगर फ्रीजर भरा हुआ है और उसका दरवाजा बंद रखा गया है, तो वह काफी लंबे समय तक ठंडा रह सकता है। इसलिए बिजली जाते ही फ्रीजर खोलकर सामान चेक करने के बजाय उसे बंद रखना बेहतर है। बिजली आने के बाद भी अगर कोई सामान पूरी तरह पिघल चुका है और काफी देर तक गर्म रहा है, तो उसे दोबारा जमा देने से पहले सावधानी बरतें। 

विज्ञापन
How Long Does Food Stay Safe in the Fridge During a Power Cut
चार घंटे तक फ्रिज का खाना रहता है सुरक्षित? - फोटो : एआई जनरेटेड

फ्रिज का दरवाजा रखें बंद
सिर्फ दोबारा फ्रीज करने से खराब हो चुका खाना सुरक्षित नहीं हो जाता। इसलिए अगली बार बिजली जाए तो घबराने के बजाय फ्रिज का दरवाजा बंद रखें और पावर कट कितना लंबा रहा, इसका ध्यान रखें। इससे खाना बचाने और खराब खाना खाने से बचने में मदद मिलेगी।

 

बच्चे की फोटो सोशल मीडिया पर डालते हैं? पोस्ट करने से पहले ये सेटिंग जरूर देखें

फोन किसी और को कुछ देर के लिए देती हैं? स्क्रीन लॉक के अलावा ये सुविधा भी जानें

 


 
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed