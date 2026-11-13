ट्रेन छूटने के बाद उसी टिकट पर अगली ट्रेन में सफर कर सकते हैं? जानें कन्फर्म, RAC और वेटिंग टिकट के नियम

Train Missed Ticket Rules India: भारतीय रेलवे से सफर करना हम सभी के लिए बेहद आम बात है, लेकिन कई बार रास्ते में ट्रैफिक जाम या किसी अन्य जरूरी काम के कारण समय पर रेलवे स्टेशन न पहुंच पाने पर हमारी मुख्य ट्रेन छूट जाती है। ट्रेन छूटने के बाद अक्सर यात्रियों के मन में यह बड़ा सवाल आता है कि क्या वे उसी पुराने टिकट पर किसी दूसरी या अगली ट्रेन में सफर कर सकते हैं या उनका वह टिकट पूरी तरह बेकार हो जाता है।





रेलवे के नियमों के अनुसार, टिकट कन्फर्म होने या आरएसी होने की स्थिति में इसके अलग-अलग प्रावधान तय किए गए हैं। यदि आपको रेलवे के इन जरूरी नियमों की जानकारी नहीं है, तो आपको यात्रा के दौरान बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आइए बहुत ही सरल भाषा में जानते हैं कि ट्रेन छूट जाने के बाद रेलवे के क्या नियम कहते हैं।