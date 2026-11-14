गायब हो गया है पीएम किसान वाला पुराना नंबर? जानिए घर बैठे नया मोबाइल नंबर जोड़ने का तरीका

Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi Number Update: देशभर के करोड़ों किसानों की आर्थिक मदद के लिए चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना यानी पीएम किसान योजना में पंजीकृत मोबाइल नंबर का बहुत बड़ा महत्व होता है। कई बार किसानों का पुराना मोबाइल नंबर बंद हो जाता है, गुम हो जाता है या वे किसी कारणवश नंबर बदल लेते हैं, जिसके कारण उन्हें योजना से जुड़े जरूरी अपडेट्स और ओटीपी मिलने बंद हो जाते हैं।





मोबाइल नंबर पुराना होने या गायब हो जाने से किसानों को किस्त की जानकारी समय पर नहीं मिल पाती है और वे भारी परेशानी में पड़ जाते हैं। अगर आपका भी पुराना नंबर बंद हो चुका है, तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि आप घर बैठे बहुत आसानी से अपना नया नंबर अपडेट कर सकते हैं। आइए बहुत ही सरल भाषा में जानते हैं कि नया मोबाइल नंबर जोड़ने की पूरी प्रक्रिया क्या है।