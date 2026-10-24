ध्यान दें: क्या आप जुड़ सकते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना से? मिलते हैं कई लाभ, यहां चेक करें पात्रता

पीएम विश्वकर्मा योजना से कौन जुड़ सकता है और क्या लाभ मिलते हैं? - फोटो : Amar Ujala

PM Vishwakarma Yojana Eligibility: क्या आप किसी सरकारी योजना से बतौर लाभार्थी जुड़े हैं? दरअसल, देश में कई तरह की योजनाओं का संचालन करके जरूरतमंद और गरीब वर्ग तक लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है। जैसे- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को ही ले लीजिए।





इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी और मौजूदा समय में इस योजना से एक बड़ी संख्या में लोग बतौर लाभार्थी जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं? चलिए जानते हैं इस योजना की पात्रता के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता के बारे में जान सकते हैं...