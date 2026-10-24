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ध्यान दें: क्या आप जुड़ सकते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना से? मिलते हैं कई लाभ, यहां चेक करें पात्रता

Sat, 24 Oct 2026 12:26 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 24 Oct 2026 12:26 PM IST
सार

  • PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को प्रशिक्षण, आधुनिक औजार खरीदने के लिए आर्थिक मदद जैसे लाभ दिए जाते हैं
  • वहीं, इस योजना का लाभ सिर्फ उन लोगों को मिलता है जो पात्र होते हैं

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PM Vishwakarma Yojana Eligibility: Who Can Apply and What Benefits Are Available
पीएम विश्वकर्मा योजना से कौन जुड़ सकता है और क्या लाभ मिलते हैं? - फोटो : Amar Ujala

PM Vishwakarma Yojana Eligibility: क्या आप किसी सरकारी योजना से बतौर लाभार्थी जुड़े हैं? दरअसल, देश में कई तरह की योजनाओं का संचालन करके जरूरतमंद और गरीब वर्ग तक लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है। जैसे- प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना को ही ले लीजिए।



इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गई थी और मौजूदा समय में इस योजना से एक बड़ी संख्या में लोग बतौर लाभार्थी जुड़े हुए हैं, लेकिन क्या आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं? चलिए जानते हैं इस योजना की पात्रता के बारे में। आप अगली स्लाइड्स में पीएम विश्वकर्मा योजना की पात्रता के बारे में जान सकते हैं...
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PM Vishwakarma Yojana Eligibility: Who Can Apply and What Benefits Are Available
पीएम विश्वकर्मा योजना से कौन जुड़ सकता है और क्या लाभ मिलते हैं? - फोटो : Adobe Stock

क्या आप जुड़ सकते हैं पीएम विश्वकर्मा योजना से?

  • गुड़िया और खिलौना निर्माता
  • जो नाव निर्माता हैं
  • जो लोग राजमिस्त्री हैं
  • पत्थर तराशने वाले
  • धोबी और दर्जी
  • जो ताला बनाने वाले हैं
  • जो लोग लोहार का काम करते हैं
PM Vishwakarma Yojana Eligibility: Who Can Apply and What Benefits Are Available
पीएम विश्वकर्मा योजना से कौन जुड़ सकता है और क्या लाभ मिलते हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • नाई यानी बाल काटने वाले
  • मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
  • जो अस्त्रकार हैं
  • पत्थर तोड़ने वाले
  • टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
  • फिशिंग नेट निर्माता
  • हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
  • अगर आप मालाकार हैं
  • जो लोग मूर्तिकार हैं

नोट:- अगर आप ऊपर दी गई लिस्ट वाली कैटेगरी में हैं, तो आप इस योजना से जुड़ने के लिए पात्र माने जाते हैं।

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PM Vishwakarma Yojana Eligibility: Who Can Apply and What Benefits Are Available
पीएम विश्वकर्मा योजना से कौन जुड़ सकता है और क्या लाभ मिलते हैं? - फोटो : Adobe Stock

पीएम विश्वकर्मा योजना से बतौर लाभार्थी जुड़ने के बाद क्या लाभ मिलते हैं?

  • इस योजना से जुड़ने के बाद लाभार्थियों को सबसे पहले कुछ दिनों की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है
  • ये ट्रेनिंग कुछ दिनों की होती है और जब तक ये ट्रेनिंग चलती है, तब तक रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है
  • इसके अलावा टूलकिट प्रोत्साहन राशि यानी काम से जुड़ा सामान खरीदने के लिए 15000 रुपये भी देने का प्रावधान है
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PM Vishwakarma Yojana Eligibility: Who Can Apply and What Benefits Are Available
पीएम विश्वकर्मा योजना से कौन जुड़ सकता है और क्या लाभ मिलते हैं? - फोटो : Adobe Stock
  • लाभार्थी अपना काम कर सके जिसके लिए सस्ती ब्याज दर पर लोन भी मुहैया करवाया जाता है
  • इसके लिए आपको 1 लाख रुपये का लोन 18 महीनों के लिए दिया जाता है
  • आप चाहें तो अतिरिक्त 2 लाख रुपये तक का लोन 30 महीनों के लिए और ले सकते हैं
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