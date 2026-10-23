ध्यान दें: फ्रिज ठंडा तो कर रहा है, लेकिन बिजली ज्यादा खा रहा है? जानें इसके पीछे के क्या हैं कारण

Fridge Tips In Hindi: गर्मी हो या सर्दी, फ्रिज घर की उन चीजों में शामिल है, जो लगातार बिजली की खपत करते हैं। ऐसे में अगर फ्रिज पहले की तरह ठंडा तो कर रहा है, लेकिन बिजली का बिल बढ़ने लगा है, तो इसे मामूली सी बात मानकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।





दरअसल, कई बार फ्रिज में कोई बड़ी खराबी नहीं होती, बल्कि इस्तेमाल करने का तरीका या रखरखाव की कमी बिजली की खपत बढ़ा सकती है। वहीं, कुछ मामलों में तकनीकी समस्या भी इसकी वजह बन सकती है। ऐसे में कुछ संकेतों पर ध्यान देकर आप समय रहते इस दिक्कता का पता लगा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...