बात काम की: लोन लेते समय कौन सी गलतियां न करें? एक छोटी सी गलती बन सकती है हर वक्त की परेशानी

Loan Tips: आज के समय में कई ऐसी जरूरतें सामने आ जाती हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए बड़ी रकम की जरूरत होती है। कभी बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसों की जरूरत होती है, तो कभी घर खरीदने, शादी करने या कारोबार शुरू करने के लिए पैसों का इंतजाम करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग बैंक या एनबीएफसी से लोन लेते हैं। इससे जरूरत के समय पैसों का इंतजाम तो हो जाता है, लेकिन लोन चुकाने की जिम्मेदारी भी साथ आती है।
ऐसे में अगर लोन लेते समय कुछ जरूरी बातों को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो यही सुविधा आगे चलकर परेशानी का कारण बन सकती है। इसलिए लोन लेने से पहले कुछ गलतियों से बचना जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इस बारे में। आप आगे जान सतके हैं कि आपको लोन लेते समय कौन सी गलतियां करने से बचना चाहिए...
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लोन लेते समय क्या सावधानियां बरतें?
- फोटो : Adobe Stock
लोन लेते समय किन गलतियों से बचें?
जरूरत से ज्यादा लोन न लें
- कई बार बैंक या एनबीएफसी ग्राहकों को उनकी पात्रता के आधार पर लोन ऑफर करते हैं
- ऐसे में लोग अपनी जरूरत से ज्यादा पैसे लोन के रूप में ले लेते हैं
- शुरूआत में तो अच्छा लगता है कि पैसे आ गए हैं, लेकिन जब इसे ईएमआई में रिटर्न करना होता है तो पता चलता है
- इसलिए हमेशा लोन उतना ही लें, जितने की वास्तव में जरूरत है और जिसे अपनी आमदनी से आप आसानी से चुका सकें
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केवल बैंक के नाम पर फैसला न करें
- लोन लेने के लिए बैंक के साथ-साथ गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां यानी एनबीएफसी भी विकल्प हो सकती हैं
- पर यह मानना सही नहीं है कि हर एनबीएफसी बैंक से ज्यादा ब्याज लेती है
- लोन लेने से पहले अलग-अलग बैंकों और एनबीएफसी की ब्याज दर, प्रोसेसिंग फीस, अन्य शुल्क और नियमों की तुलना करें
- जहां लोन सस्ती ब्याज दर आदि पर मिले, वहीं से लें
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डॉक्यूमेंट्स पढ़कर ही साइन न करें
- लोन के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उसकी शर्तों को ध्यान से पढ़ें
- जैसे- ब्याज दर कितनी है, लोन चुकाने की अवधि क्या है और समय से पहले लोन बंद करने पर कोई शुल्क लगेगा या नहीं जैसी जरूरी बातें पढ़ें
- कई लोग बिना पढ़ें डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देते हैं, जो उन्हें बाद में दिक्कत दे सकता है
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ईएमआई तय करते समय जल्दबाजी न करें
- लोन लेते समय सिर्फ यह देखना काफी नहीं है कि बैंक आपको कितना लोन दे रहा है
- यह भी समझना जरूरी है कि हर महीने कितनी ईएमआई चुकानी होगी
- ईएमआई जितनी भर सकते हैं, उतनी ही बनवाएं
- साथ ही ईएमआई की तारीख ऐसी चुनें, जब आप आसानी से हर महीने पैसे भर सकें