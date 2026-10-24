खुशखबरी: पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त की आ गई तारीख, जानें किस दिन आपके खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये

PM Kisan Yojana: देशभर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त यानी 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। खेती-किसानी से जुड़े खर्चों के बीच किसानों के लिए यह आर्थिक सहायता काफी उपयोगी साबित होती है। ऐसे में 24वीं किस्त का जो इंतजार था, वो अब खत्म हो गया है।
दरअसल, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार द्वारा अब ये बता दिया गया है कि 24वीं किस्त किस तारीख को जारी की जाएगी। ऐसे में योजना से जुड़े करोड़ों पात्र किसानों के लिए ये अच्छी खबर है। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं कि आखिर किस दिन और किस तारीख को पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी हो रही है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी होने की डेट आ गई है।
- फोटो : Adobe Stock
हर किस्त में कितने पैसे मिलते हैं किसानों को?
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को सालाना 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है
- इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है
- साल भर के भीतर तीन बार पात्र किसानों को 2-2 हजार रुपये सीधे उनके बैंक खाते में दिए जाते हैं
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी होने की डेट आ गई है।
- फोटो : Amar Ujala
पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कितनी तारीख को जारी होगी?
- दरअसल, पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त का इंतजार योजना से जुड़े पात्र किसानों को बेसब्री से था
- वहीं, अब ये इंतजार खत्म होते हुए 24वीं किस्त जारी होने की तारीख सामने आ गई है
- 24वीं किस्त इसी महीने 30 अक्तूबर 2026 को जारी होगी
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी होने की डेट आ गई है।
- फोटो : Adobe Stock
- पीएम किसान योजना के आधिकारिक एक्स प्लेटफॉर्म पर ये जानकारी दी गई है
- यहां एक वीडियो जारी कर पोस्ट किया गया है
- इस पोस्ट में लिखा है 'सीधी मदद, किसान और भी मजबूत! तारीख नोट कर लें! पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त 30 अक्तूबर 2026 को जारी की जाएगी, जिससे हमारे अन्नदाताओं को लगातार आर्थिक सहायता मिलेगी और वे सशक्त होंगे।'
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी होने की डेट आ गई है।
- फोटो : AdobeStock
क्या सीधे बैंक खाते में आएंगे पैसे?
- हां, पीएम किसान योजना की किस्त के पैसे सीधे आपके बैंक खाते में आएंगे
- योजना की हर किस्त आपके बैंक खाते में भेजी जाती है
- सरकार डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके बैंक खाते में सहायता राशि हस्तांतरित करती है