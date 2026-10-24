खुशखबरी: पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त की आ गई तारीख, जानें किस दिन आपके खाते में आएंगे 2-2 हजार रुपये

PM Kisan Yojana: देशभर के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त यानी 24वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं। खेती-किसानी से जुड़े खर्चों के बीच किसानों के लिए यह आर्थिक सहायता काफी उपयोगी साबित होती है। ऐसे में 24वीं किस्त का जो इंतजार था, वो अब खत्म हो गया है।





दरअसल, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सरकार द्वारा अब ये बता दिया गया है कि 24वीं किस्त किस तारीख को जारी की जाएगी। ऐसे में योजना से जुड़े करोड़ों पात्र किसानों के लिए ये अच्छी खबर है। तो चलिए बिना देरी के जानते हैं कि आखिर किस दिन और किस तारीख को पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त जारी हो रही है। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...