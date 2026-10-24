फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Are the banks open today, Saturday ko bank aaj khule hain yan nahi

जान लें: आज शनिवार को बैंक खुले हैं या बंद हैं? ब्रांच जाने से पहले यहां करें चेक

Sat, 24 Oct 2026 07:03 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 24 Oct 2026 07:03 AM IST
सार

  • Today Bank Open Or Closed: क्या आप आज शनिवार यानी 24 अक्तूबर के दिन बैंक जाने वाले हैं?
  • बैंक जाने से पहले एक बार ये जरूर चेक कर लें कि आपका जिस ब्रांच में अकाउंट है, वो ब्रांच आज खुली है या नहीं

विज्ञापन
Are the banks open today, Saturday ko bank aaj khule hain yan nahi
बैंक शनिवार को कहा बंद हैं और कहां खुले हैं? - फोटो : Amar Ujala AI

Bank Closed Or Open Today: किसी को पैसे भेजने हो या पैसे प्राप्त करने हो, ये काम ऑनलाइन बैंकिग और यूपीआई जैसे एप से मिनटों में हो जाता है। पर कई काम ऐसे अब भी हैं जिनके लिए लोगों को बैंक जाना पड़ता है।



बैंक जाने के लिए कई लोग तो अपने काम की छुट्टी तक कर लेते हैं, लेकिन सोचिए कि आप अपने ऑफिस की छुट्टी करके बैंक तो गए। लेकिन बैंक की आज छुट्टी है या यानी बैंक बंद हैं, तो आपका काम अटक सकता है और आपकी छुट्टी खराब हो सकती है। इसलिए अगर आप आज यानी 24 अक्तूबर के दिन बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले चेक कर लें कि आज बैंक खुले हैं या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
Trending Videos
Are the banks open today, Saturday ko bank aaj khule hain yan nahi
बैंक शनिवार को कहा बंद हैं और कहां खुले हैं? - फोटो : Adobe Stock

क्या आज 24 अक्तूबर को बैंक खुले हैं?

  • नहीं, आज शनिवार को बैंक नहीं खुले हैं
  • आज सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद हैं
Are the banks open today, Saturday ko bank aaj khule hain yan nahi
बैंक शनिवार को कहा बंद हैं और कहां खुले हैं? - फोटो : Adobe Stock

बैंक आज क्यों बंद हैं?

  • दरअसल, आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं
  • ऐसे में आज 24 अक्तूबर को महीने का चौथा शनिवार है
  • इसलिए आज सभी बैंक बंद हैं
विज्ञापन
विज्ञापन
Are the banks open today, Saturday ko bank aaj khule hain yan nahi
बैंक शनिवार को कहा बंद हैं और कहां खुले हैं? - फोटो : AI Generated

क्या एटीएम भी बंद हैं?

  • नहीं, एटीएम बंद नहीं हैं
  • एटीएम रोजाना की तरह पूरी तरह खुले हैं
  • बैंकों की छुट्टी का एटीएम पर कोई असर नहीं पड़ता
विज्ञापन
Are the banks open today, Saturday ko bank aaj khule hain yan nahi
बैंक शनिवार को कहा बंद हैं और कहां खुले हैं? - फोटो : AdobeStock

ऑनलाइन बैंकिंग चलेगी आज या नहीं?

  • ऑनलाइन बैंकिंग जैसे- यूपीआई, नेट बैंकिग आदि सभी चलेंगे
  • बैंक चाहे बंद हो या खुले हो, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग हमेशा चलती रहती है
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed