जान लें: आज शनिवार को बैंक खुले हैं या बंद हैं? ब्रांच जाने से पहले यहां करें चेक

Bank Closed Or Open Today: किसी को पैसे भेजने हो या पैसे प्राप्त करने हो, ये काम ऑनलाइन बैंकिग और यूपीआई जैसे एप से मिनटों में हो जाता है। पर कई काम ऐसे अब भी हैं जिनके लिए लोगों को बैंक जाना पड़ता है।
बैंक जाने के लिए कई लोग तो अपने काम की छुट्टी तक कर लेते हैं, लेकिन सोचिए कि आप अपने ऑफिस की छुट्टी करके बैंक तो गए। लेकिन बैंक की आज छुट्टी है या यानी बैंक बंद हैं, तो आपका काम अटक सकता है और आपकी छुट्टी खराब हो सकती है। इसलिए अगर आप आज यानी 24 अक्तूबर के दिन बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले चेक कर लें कि आज बैंक खुले हैं या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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बैंक शनिवार को कहा बंद हैं और कहां खुले हैं?
- फोटो : Adobe Stock
क्या आज 24 अक्तूबर को बैंक खुले हैं?
- नहीं, आज शनिवार को बैंक नहीं खुले हैं
- आज सभी प्राइवेट और सरकारी बैंक बंद हैं
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बैंक शनिवार को कहा बंद हैं और कहां खुले हैं?
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बैंक आज क्यों बंद हैं?
- दरअसल, आरबीआई की छुट्टियों की लिस्ट के मुताबिक हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को बैंक बंद रहते हैं
- ऐसे में आज 24 अक्तूबर को महीने का चौथा शनिवार है
- इसलिए आज सभी बैंक बंद हैं
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बैंक शनिवार को कहा बंद हैं और कहां खुले हैं?
- फोटो : AI Generated
क्या एटीएम भी बंद हैं?
- नहीं, एटीएम बंद नहीं हैं
- एटीएम रोजाना की तरह पूरी तरह खुले हैं
- बैंकों की छुट्टी का एटीएम पर कोई असर नहीं पड़ता
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बैंक शनिवार को कहा बंद हैं और कहां खुले हैं?
- फोटो : AdobeStock
ऑनलाइन बैंकिंग चलेगी आज या नहीं?
- ऑनलाइन बैंकिंग जैसे- यूपीआई, नेट बैंकिग आदि सभी चलेंगे
- बैंक चाहे बंद हो या खुले हो, लेकिन ऑनलाइन बैंकिंग हमेशा चलती रहती है