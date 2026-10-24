जान लें: आज शनिवार को बैंक खुले हैं या बंद हैं? ब्रांच जाने से पहले यहां करें चेक

Bank Closed Or Open Today: किसी को पैसे भेजने हो या पैसे प्राप्त करने हो, ये काम ऑनलाइन बैंकिग और यूपीआई जैसे एप से मिनटों में हो जाता है। पर कई काम ऐसे अब भी हैं जिनके लिए लोगों को बैंक जाना पड़ता है।





बैंक जाने के लिए कई लोग तो अपने काम की छुट्टी तक कर लेते हैं, लेकिन सोचिए कि आप अपने ऑफिस की छुट्टी करके बैंक तो गए। लेकिन बैंक की आज छुट्टी है या यानी बैंक बंद हैं, तो आपका काम अटक सकता है और आपकी छुट्टी खराब हो सकती है। इसलिए अगर आप आज यानी 24 अक्तूबर के दिन बैंक जाने का प्लान कर रहे हैं, तो पहले चेक कर लें कि आज बैंक खुले हैं या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...