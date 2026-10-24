ध्यान दें: आयुष्मान कार्ड होने पर भी अस्पताल मुफ्त इलाज से मना करे, तो कहां करें शिकायत? यहां जानें

Ayushman Card: अगर आप देखेंगे तो मौजूदा समय में एक बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनके आयुष्मान कार्ड बने हैं। दरअसल, आयुष्मान कार्ड के जरिए मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है और आपके इलाज का खर्च सरकार उठाती है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनते हैं और फिर इनसे मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है।





ऐसे में सोचिए कि आपको कोई अस्पताल मुफ्त इलाज देने से मना कर दे तो फिर आप क्या करेंगे? ऐसे में आप उस अस्पताल की शिकायत कर सकते हैं। चलिए इसका तरीका जानते हैं। आप अगली स्लाइड्स में अस्पताल की शिकायत करने के तरीके के बारे में जान सकते हैं...