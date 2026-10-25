पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किसे मिलेगा? एक क्लिक में यहां जानें सबकुछ

PM Vishwakarma Yojana Eligibility Criteria In Hindi: अगर आप देखेंगे तो देश में पाएंगे कि हर राज्य में किसी न किसी तरह की कई योजनाएं चल रही हैं जिनके जरिए लाभार्थियों को कई तरह के अलग-अलग लाभ दिए जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिसे भारत सरकार चलाती है।





मौजूदा समय में इस योजना से एक बड़ी संख्या में लाभार्थी जुड़े हुए हैं। आप भी अगर इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन-कौन लोग पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्र हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...