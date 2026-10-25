फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: who is eligible for PM Vishwakarma Yojana benefits

पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ किसे मिलेगा? एक क्लिक में यहां जानें सबकुछ

Sun, 25 Oct 2026 11:19 AM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sun, 25 Oct 2026 11:19 AM IST
सार

  • PM Vishwakarma Yojana: पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़कर आप कई तरह के आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं
  • इस योजना को भारत सरकार चलाती है और इस योजना से सिर्फ पात्र लोग ही जुड़ सकते हैं

विज्ञापन
PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: who is eligible for PM Vishwakarma Yojana benefits
पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कौन पात्र है? - फोटो : Amar Ujala

PM Vishwakarma Yojana Eligibility Criteria In Hindi: अगर आप देखेंगे तो देश में पाएंगे कि हर राज्य में किसी न किसी तरह की कई योजनाएं चल रही हैं जिनके जरिए लाभार्थियों को कई तरह के अलग-अलग लाभ दिए जा रहे हैं। ठीक ऐसे ही एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जिसे भारत सरकार चलाती है।



मौजूदा समय में इस योजना से एक बड़ी संख्या में लाभार्थी जुड़े हुए हैं। आप भी अगर इस योजना के लिए पात्र हैं तो आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन-कौन लोग पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पात्र हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
Trending Videos
PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: who is eligible for PM Vishwakarma Yojana benefits
पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कौन पात्र है? - फोटो : Adobe Stock

किन्हें मिलता है पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ?

  • पत्थर तराशने वाले
  • नाई यानी बाल काटने वाले
  • जो राजमिस्त्री हैं
  • जो लोग फिशिंग नेट निर्माता हैं
  • गुड़िया और खिलौना निर्माता
  • अगर आप मूर्तिकार हैं
  • अगर आप धोबी और दर्जी हैं
  • जो ताला बनाने वाले हैं
PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: who is eligible for PM Vishwakarma Yojana benefits
पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कौन पात्र है? - फोटो : Adobe Stock
  • मोची/जूता बनाने वाले कारीगर
  • जो नाव निर्माता हैं
  • जो लोग मालाकार हैं
  • अगर आप सुनार हैं
  • पत्थर तोड़ने वाले
  • जो अस्त्रकार हैं
  • टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले
  • हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
  • जो लोग लोहार का काम करते हैं
विज्ञापन
विज्ञापन
PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: who is eligible for PM Vishwakarma Yojana benefits
पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कौन पात्र है? - फोटो : Adobe Stock

योजना से जुड़ने वाले लोगों को क्या-क्या लाभ दिए जाते हैं?

  • आप पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ते हैं तो आपको कुछ दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है
  • जब तक ये ट्रेनिंग चलती है तब तक आपको रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड के तौर पर दिए जाने का प्रावधान है
  • टूलकिट खरीदने के लिए 15 हजार रुपये भी दिए जाते हैं
विज्ञापन
PM Vishwakarma Kaushal Samman Yojana: who is eligible for PM Vishwakarma Yojana benefits
पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए कौन पात्र है? - फोटो : Adobe Stock
  • इस योजना के तहत आपको सस्ती ब्याज दर पर 3 लाख रुपये तक का लोन भी दिया जाता है, ये लोन आपको अपना काम करने के लिए मिलता है
  • इसमें पहले 18 महीनों के लिए 1 लाख रुपये का लोन दिया जाता है और फिर आप अतिरिक्त 2 लाख रुपये का लोन 30 महीनों के लिए ले सकते हैं
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed