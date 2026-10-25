सोसाइटी में इलेक्ट्रिक कार चार्ज करने के लिए क्या अपने पार्किंग स्लॉट में लगवा सकते हैं चार्जर? जानें नियम

Electric Charger In Society: इलेक्ट्रिक कार खरीदने के बाद सबसे बड़ा सवाल उसकी चार्जिंग को लेकर होता है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं, तो रोजाना कार चार्ज करने के लिए पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर निर्भर रहना परेशानी भरा हो सकता है।





ऐसे में कई लोग चाहते हैं कि उनके अपने पार्किंग स्लॉट में ही चार्जर लगा हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या सोसाइटी में ऐसा करना नियमों के मुताबिक संभव है? क्या इसके लिए आरडब्ल्यूए या सोसाइटी मैनेजमेंट की अनुमति लेनी पड़ती है? चलिए जानते हैं इस पर नियम क्या कहते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...