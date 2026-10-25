सोसाइटी में इलेक्ट्रिक कार चार्ज करने के लिए क्या अपने पार्किंग स्लॉट में लगवा सकते हैं चार्जर? जानें नियम

Electric Charger In Society: इलेक्ट्रिक कार खरीदने के बाद सबसे बड़ा सवाल उसकी चार्जिंग को लेकर होता है। अगर आप फ्लैट में रहते हैं, तो रोजाना कार चार्ज करने के लिए पब्लिक चार्जिंग स्टेशन पर निर्भर रहना परेशानी भरा हो सकता है।
ऐसे में कई लोग चाहते हैं कि उनके अपने पार्किंग स्लॉट में ही चार्जर लगा हो, लेकिन सवाल यह है कि क्या सोसाइटी में ऐसा करना नियमों के मुताबिक संभव है? क्या इसके लिए आरडब्ल्यूए या सोसाइटी मैनेजमेंट की अनुमति लेनी पड़ती है? चलिए जानते हैं इस पर नियम क्या कहते हैं। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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सोसाइटी में इलेक्ट्रिक कार चार्जर लगवाने के नियम?
- फोटो : AI Generated
क्या अपने पार्किंग स्लॉट में लगवा सकते हैं चार्जर?
- हां, अपने पार्किंग स्लॉट में इलेक्ट्रिक कार का चार्जर लगवाया जा सकता है
- बिजली मंत्रालय की 17 सितंबर 2024 की ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर गाइडलाइंस के तहत निजी पार्किंग स्थलों और ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल है
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सोसाइटी में इलेक्ट्रिक कार चार्जर लगवाने के नियम?
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- हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि आप बिना किसी प्रक्रिया के पार्किंग में वायरिंग या चार्जर लगवा दें
- आपको यह देखना होगा कि पार्किंग की जगह आपके इस्तेमाल के लिए निर्धारित है या नहीं, बिजली की केबल कहां से आएगी और इंस्टॉलेशन करवाने से बाकी लोगों को दिक्कतें तो नहीं हो रही आदि
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- फोटो : Adobe Stock
बिजली का कनेक्शन कहां से मिलेगा?
- चार्जर लगाने के लिए आपके पास बिजली के दो विकल्प हो सकते हैं
- पहला, घर के मौजूदा बिजली कनेक्शन का इस्तेमाल करना और दूसरा बिजली वितरण कंपनी से अलग मीटर वाला कनेक्शन लेना
- कौन सा विकल्प आपके लिए सही रहेगा, यह कार के चार्जर की क्षमता, घर के लिए पहले से लगे मीटर और बिजली लोड और पार्किंग तक सुरक्षित वायरिंग की व्यवस्था पर निर्भर करेगा
- ध्यान रहे कि अगर चार्जर के लिए अतिरिक्त लोड चाहिए, तो बिजली वितरण कंपनी से संपर्क करें और इसकी जानकारी लें
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क्या आरडब्ल्यूए या सोसाइटी से अनुमति लेना जरूरी है?
- चार्जर लगवाने से पहले सोसाइटी के मैनेजमेंट या आरडब्ल्यूए से लिखित में बात करना बेहतर विकल्प हो सकता है
- आप उन्हें जानकारी दे सकते हैं कि आप चार्जर लगवा रहे हैं ताकि, किसी को दिक्कत न हो और कोई बाद में ये सवाल न खड़े कि सोसायटी को नहीं बताया गया
- ऐसा करके आप आगे आने वाली दिक्कतों से बच सकते हैं