बात काम की: घर बदलते समय गैस कनेक्शन का क्या करें? पुराने एड्रेस से नए घर में ट्रांसफर कराने का तरीका जानें

LPG Gas Connection: घर बदलना आसान काम नहीं है। सामान की पैकिंग से लेकर नए पते पर जरूरी सुविधाएं शुरू कराने तक कई काम करने पड़ते हैं। इस दौरान अक्सर लोगों के मन में सवाल आता है कि पुराने घर का एलपीजी गैस कनेक्शन नए घर में कैसे इस्तेमाल किया जाए?





ऐसे में अगर आपके पास भी एलपीजी गैस का घरेलू कनेक्शन है, तो घर बदलने पर आप इसे ट्रांसफर करवा सकते हैं जिसका तरीका आप यहां जान सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर गैस कनेक्शन को ट्रांसफर करवाने का क्या तरीका है। आप आगे इस बारे में जान सकते हैं...