पीएम किसान योजना: क्या पीएम मोदी ही जारी करेंगे 24वीं किस्त? 30 अक्तूबर को आपके खाते में आएंगे 2000 रुपये

PM Kisan Yojana 24 Kist Release Date: खेती-किसानी में बीज, खाद और दूसरे जरूरी सामान पर खर्च होता है। ऐसे में किसानों को मिलने वाली सरकारी आर्थिक सहायता उनके लिए काफी अहम होती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली किस्त का भी लाखों परिवारों को इंतजार रहता है।





इसी क्रम में इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है जिसकी तारीख सामने आ गई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार भी बाकी किस्तों की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 24वीं किस्त जारी करेंगे? चलिए जानते हैं इस बारे में। योजना से जुड़े किसान आगे इस बारे में विस्तार से जान सकते हैं...