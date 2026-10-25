पीएम किसान योजना: क्या पीएम मोदी ही जारी करेंगे 24वीं किस्त? 30 अक्तूबर को आपके खाते में आएंगे 2000 रुपये

PM Kisan Yojana 24 Kist Release Date: खेती-किसानी में बीज, खाद और दूसरे जरूरी सामान पर खर्च होता है। ऐसे में किसानों को मिलने वाली सरकारी आर्थिक सहायता उनके लिए काफी अहम होती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली किस्त का भी लाखों परिवारों को इंतजार रहता है।
इसी क्रम में इस बार 24वीं किस्त जारी होनी है जिसकी तारीख सामने आ गई है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या इस बार भी बाकी किस्तों की तरह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही 24वीं किस्त जारी करेंगे? चलिए जानते हैं इस बारे में। योजना से जुड़े किसान आगे इस बारे में विस्तार से जान सकते हैं...
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कौन जारी करेगा?
- फोटो : Adobe Stock
कब जारी होगी पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त?
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 24वीं किस्त जारी होने की तारीख सामने आ चुकी है
- पीएम किसान योजना के आधिकारिक एक्स अकाउंट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 24वीं किस्त 30 अक्तूबर 2026 को जारी की जाएगी
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कौन जारी करेगा?
- फोटो : Amar Ujala
क्या पीएम मोदी जारी करेंगे 24वीं किस्त?
- 24वीं किस्त की तारीख सामने आने के बाद अब एक सवाल और चर्चा में है कि क्या 24वीं किस्त पीएम नरेंद्र मोदी ही जारी करेंगे या नहीं?
- दरअसल, पीएम किसान योजना की हर किस्त अब तक खुद पीएम मोदी ने ही जारी की है
- ऐसे में माना यही जा रहा है कि बाकी किस्तों की तरह ही 24वीं किस्त भी खुद पीएम मोदी ही जारी करेंगे
- हालांकि, अभी आधिकारिक जानकारी का इंतजार है
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कौन जारी करेगा?
- फोटो : pmkisan.gov.in
कहां से जारी होगी 24वीं किस्त?
- पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त 30 अक्तूबर 2026 को जारी होगी
- ऐसे में ये किस्त कहां से और कितने बजे जारी होगी
- इसको लेकर अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है
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पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त कौन जारी करेगा?
- फोटो : Amar Ujala
- वहीं, इससे पहले जारी हुई सभी किस्तों के लिए कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं
- जहां पर खुद पीएम मोदी जाकर किस्त जारी की और साथ ही किसानों से संवाद भी किया
- योजना के तहत किस्त की रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजी जाती है