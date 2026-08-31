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पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ेंगे तो कई फायदे मिलेंगे, पात्रता से लेकर मिलने वाले लाभ तक सबकुछ यहां जानें

Mon, 31 Aug 2026 04:06 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Mon, 31 Aug 2026 04:06 PM IST
सार

PM Vishwakarma Yojana: आप पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़कर कई तरह के आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं जिनके बारे में आप इस रिपोर्ट में जान सकते हैं।

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PM Vishwakarma Yojana benefits and eligibility criteria kya kya hain
किसे मिलता है पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Vishwakarma Yojana: हर गरीब, हर जरूरतमंद आदि के लिए सरकारें कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं। इनमें राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं शामिल हैं।



जैसे- केंद्र सरकार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना चलाती है। इसके तहत कई तरह के आर्थिक लाभ दिए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत क्या लाभ मिल सकते हैं और कौन इस योजना के लिए पात्र है। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...
PM Vishwakarma Yojana benefits and eligibility criteria kya kya hain
किसे मिलता है पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ? - फोटो : Adobe Stock

पीएम विश्वकर्मा योजना में क्या लाभ मिलते हैं?

  • इस योजना के तहत आपको कुछ दिनों की एडवांस ट्रेनिंग दी जाती है
  • इसमें आपको आपके काम से जुड़े एडवांस स्कील्स सिखाए जाते हैं
  • आप अपने काम में बेहतर हो सके, इसके लिए आपको ये ट्रेनिंग दी जाती है
PM Vishwakarma Yojana benefits and eligibility criteria kya kya hain
किसे मिलता है पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ? - फोटो : Adobe Stock
  • ये ट्रेनिंग कुछ दिनों की चलती है और जब तक ये ट्रेनिंग चलती है
  • तब तक आपको रोजाना 500 रुपये स्टाइपैंड दिया जाता है
  • अलग से आपको टूलकिट खरीदने के लिए 15000 रुपये भी देने का प्रावधान है
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PM Vishwakarma Yojana benefits and eligibility criteria kya kya hain
किसे मिलता है पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ? - फोटो : Adobe Stock
  • आपको सस्ती ब्याज दर पर लोन भी दिया जाता है
  • इसमें आपको पहले 1 लाख रुपये का लोन 18 महीनों के लिए दिया जाता है
  • इसके बाद आप अतिरिक्त 2 लाख रुपये का लोन भी ले सकते हैं जिसके लिए आपको 30 महीनों का समय मिलता है
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PM Vishwakarma Yojana benefits and eligibility criteria kya kya hain
किसे मिलता है पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ? - फोटो : Adobe Stock

कौन ले सकता है योजना का लाभ?

  • धोबी और दर्जी, जो ताला बनाने वाले हैं, मोची/जूता बनाने वाले कारीगर, नाई यानी बाल काटने वाले
  • जो अस्त्रकार हैं, पत्थर तोड़ने वाले, टोकरी/चटाई/झाड़ू बनाने वाले, गुड़िया और खिलौना निर्माता 
  • जो लोग लोहार का काम करते हैं, पत्थर तराशने वाले, हथौड़ा और टूलकिट निर्माता
  • जो लोग मूर्तिकार हैं, जो लोग राजमिस्त्री हैं, जो नाव निर्माता हैं, फिशिंग नेट निर्माता और अगर आप मालाकार हैं
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