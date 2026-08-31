पीएम विश्वकर्मा योजना से जुड़ेंगे तो कई फायदे मिलेंगे, पात्रता से लेकर मिलने वाले लाभ तक सबकुछ यहां जानें

किसे मिलता है पीएम विश्वकर्मा योजना का लाभ? - फोटो : Amar Ujala AI

PM Vishwakarma Yojana: हर गरीब, हर जरूरतमंद आदि के लिए सरकारें कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं। इनमें राज्य सरकारों की और केंद्र सरकार की कई सारी योजनाएं शामिल हैं।





जैसे- केंद्र सरकार प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना चलाती है। इसके तहत कई तरह के आर्थिक लाभ दिए जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आपको पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत क्या लाभ मिल सकते हैं और कौन इस योजना के लिए पात्र है। अगली स्लाइड्स में आप इस बारे में जान सकते हैं...