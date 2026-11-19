PM Kisan 25th Installment Date: अगर आप भी एक किसान हैं तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। दरअसल, राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक आपके लिए कई तरह की लाभकारी योजनाएं चलाती है जिनमें से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
इसी योजना की इस बार 25वीं किस्त जारी होनी है और इस 25वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के मन में सवाल है कि सरकार अगली किस्त कब जारी करेगी? तो चलिए जानते हैं इस बारे में क्या जानकारी है और किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...
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पीएम किसान योजना की अगली किस्त कब आएगी?
- फोटो : Adobe Stock
बैंक खाते में आते हैं पैसे?
- पीएम किसान योजना की हर किस्त में 2-2 हजार रुपये लाभार्थियों को दिए जाते हैं
- ये पैसे सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजे जाते हैं
- सरकार डीबीटी के माध्यम से किसानों के बैंक खाते में पैसे हस्तांतरित करती है
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25वीं किस्त की तारीख पर क्या है अपडेट?
- पीएम किसान सम्मान निधि योजना की अब तक कुल 24 किस्त जारी हो चुकी है
- दरअसल, 24वीं किस्त 30 अक्तूबर 2026 को जारी की गई थी
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के बनासकांठा से यह किस्त जारी की थी
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- इसके तहत देशभर के 9.34 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 18690 करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम ट्रांसफर की गई थी
- इसी क्रम में अब किसानों की नजर 25वीं किस्त पर है
- नियमों के तहत पीएम किसान योजना की हर किस्त लगभग 4-4 महीने के अंतराल पर जारी होती है
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- इस हिसाब से माना जा रहा है कि 25वीं किस्त फरवरी में जारी हो सकती है
- हालांकि, अभी तारीख को लेकर आधिकारिक जानकारी का इंतजार है