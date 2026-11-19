PM Kisan 25th Installment Date: अगर आप भी एक किसान हैं तो आप सरकार द्वारा चलाई जा रही सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। दरअसल, राज्य सरकारों से लेकर केंद्र सरकार तक आपके लिए कई तरह की लाभकारी योजनाएं चलाती है जिनमें से एक योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।





इसी योजना की इस बार 25वीं किस्त जारी होनी है और इस 25वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के मन में सवाल है कि सरकार अगली किस्त कब जारी करेगी? तो चलिए जानते हैं इस बारे में क्या जानकारी है और किसानों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप अगली स्लाइड्स में इस बारे में जान सकते हैं...