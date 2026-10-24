आयुष्मान कार्ड किसका बन सकता है और किसे मिलता है मुफ्त इलाज का लाभ? यहां करें चेक

Ayushman Card: बीमारी कभी भी आ सकती है और अस्पताल में इलाज का खर्च परिवार का बजट बिगाड़ सकता है। ऐसे में अगर परिवार को सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिल जाए, तो काफी मदद हो सकती है। जैसे- केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जरिए वो भी आयुष्मान कार्ड बनवाकर।
दरअसल, पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी आयुष्मान कार्ड बनवाकर मुफ्त इलाज का लाभ लेना चाहते हैं, तो पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में पात्रता के बारे में जान सकते हैं...
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आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन पात्र है?
- फोटो : Adobe Stock
आयुष्मान कार्ड किसका बन सकता है?
- जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं
- जो लोग गरीब वर्ग से आते हैं
- जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं हैं
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आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन पात्र है?
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- जो लोग पीएफ के सदस्य नहीं हैं
- जो ईएसआईसी का लाभ नहीं लेते हैं
- जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है आदि
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आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन पात्र है?
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कहां करवा सकते हैं मुफ्त इलाज?
- आयुष्मान कार्ड से आप सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
- आपके इलाज का खर्च सरकार उठाती है
- आयुष्मान कार्ड से सिर्फ उन अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है, जो इस योजना में पंजीकृत हैं
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आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन पात्र है?
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- इसमें कई सरकारी और प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं
- आप योजना की इस आधिकारिक वेबसाइट hem.nha.gov.in/search पर जाकर पंजीकृत अस्पताल चेक कर सकते हैं
- यहां पर पिन कोड, जिला आदि के जरिए आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके शहर का कौन सा अस्पताल ऐसा है जिसमें आप आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज करवा सकते हैं