फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Photo Gallery ›   Utility ›   Ayushman Card Eligibility: Who Can Get Free Treatment and How to Check

आयुष्मान कार्ड किसका बन सकता है और किसे मिलता है मुफ्त इलाज का लाभ? यहां करें चेक

Sat, 24 Oct 2026 03:53 PM IST
प्रकाश चंद जोशी यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
यूटिलिटी डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: प्रकाश चंद जोशी Updated Sat, 24 Oct 2026 03:53 PM IST
सार

  • Ayushman Card Eligibility: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं
  • आयुष्मान कार्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन बनवाया जा सकता है

विज्ञापन
Ayushman Card Eligibility: Who Can Get Free Treatment and How to Check
आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन पात्र है? - फोटो : Amar Ujala

Ayushman Card: बीमारी कभी भी आ सकती है और अस्पताल में इलाज का खर्च परिवार का बजट बिगाड़ सकता है। ऐसे में अगर परिवार को सरकारी स्वास्थ्य योजना के तहत मुफ्त इलाज की सुविधा मिल जाए, तो काफी मदद हो सकती है। जैसे- केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के जरिए वो भी आयुष्मान कार्ड बनवाकर।



दरअसल, पात्र लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं। ऐसे में अगर आप भी आयुष्मान कार्ड बनवाकर मुफ्त इलाज का लाभ लेना चाहते हैं, तो पहले ये जरूर चेक कर लें कि आपका आयुष्मान कार्ड बन सकता है या नहीं। आप अगली स्लाइड्स में पात्रता के बारे में जान सकते हैं...
Trending Videos
Ayushman Card Eligibility: Who Can Get Free Treatment and How to Check
आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन पात्र है? - फोटो : Adobe Stock

आयुष्मान कार्ड किसका बन सकता है?

  • जो लोग असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं
  • जो लोग गरीब वर्ग से आते हैं
  • जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं हैं
Ayushman Card Eligibility: Who Can Get Free Treatment and How to Check
आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन पात्र है? - फोटो : Adobe Stock
  • जो लोग पीएफ के सदस्य नहीं हैं
  • जो ईएसआईसी का लाभ नहीं लेते हैं
  • जिनकी उम्र 70 वर्ष से अधिक है आदि
विज्ञापन
विज्ञापन
Ayushman Card Eligibility: Who Can Get Free Treatment and How to Check
आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन पात्र है? - फोटो : Adobe stock

कहां करवा सकते हैं मुफ्त इलाज?

  • आयुष्मान कार्ड से आप सालाना 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
  • आपके इलाज का खर्च सरकार उठाती है
  • आयुष्मान कार्ड से सिर्फ उन अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाया जा सकता है, जो इस योजना में पंजीकृत हैं
विज्ञापन
Ayushman Card Eligibility: Who Can Get Free Treatment and How to Check
आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए कौन पात्र है? - फोटो : Adobe Stock
  • इसमें कई सरकारी और प्राइवेट अस्पताल शामिल हैं
  • आप योजना की इस आधिकारिक वेबसाइट hem.nha.gov.in/search पर जाकर पंजीकृत अस्पताल चेक कर सकते हैं
  • यहां पर पिन कोड, जिला आदि के जरिए आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके शहर का कौन सा अस्पताल ऐसा है जिसमें आप आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज करवा सकते हैं
अगली फोटो गैलरी देखें
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed