जानना जरूरी: 28 या 84 दिन का मोबाइल रिचार्ज प्लान, आपके लिए कौन सा रहेगा बेहतर? यहां समझें पूरा गणित

Best Mobile Recharge Plan: आज के समय में मोबाइल फोन सिर्फ बातचीत करने का साधन नहीं रह गया है। ऑनलाइन शॉपिंग, नेट बैंकिंग, जरूरी दस्तावेजों से जुड़े काम और इंटरनेट इस्तेमाल करने के लिए भी मोबाइल की जरूरत पड़ती है। ऐसे में फोन पर कॉलिंग और इंटरनेट की सुविधा बनाए रखने के लिए रिचार्ज कराना जरूरी होता है।





वहीं, टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से कई तरह के रिचार्ज प्लान पेश करती हैं। इनमें 28 दिन और 84 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान काफी फेमस हैं, लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों में से कौन सा प्लान चुनने पर आपका फायदा हो सकता है? चलिए इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। आप आगे इस बारे में विस्तार से जान सकते हैं...