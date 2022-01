Padma Awards 2022: जानिए माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला के बारे में, जिन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से किया गया सम्मानित

1 of 5

माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला को कौन नहीं जानता? उन्हें इस बार देश के तीसरे सर्वोच्च नगारिक पुरुस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरुस्कार है। इसी कड़ी में आज हम सत्य नडेला के जीवन के बारे में जानेंगे। सत्य नरायण नडेला का जन्म 19 अगस्त 1967 को हैदराबाद में हुआ था। उनके पिता 1962 बैच के एक आईएएस ऑफिसर थे। वहीं उनकी मां प्रभावति एक संस्कृति लेक्चरार थीं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा हैदराबाद से ली। उसके बाद मनीपाल इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज से साल 1988 में उन्होंने इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग किया। इसके बाद सत्य नडेला अपनी आगे की पढ़ाई के लिए US में चले गए। वहां पर उन्होंने University of wisconsoon madison से कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की। उसके बाद साल 1997 में सत्य नडेला ने University of chicago Booth से एमबीए की डिग्री हासिल की।